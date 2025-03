Reggio Calabria, il 10 marzo la conferenza: “Alla scoperta del Liberty reggino” | INFO

StrettoWeb

Lunedì 10 marzo 2025, ore 17:15 presso Palazzo Alvaro, Biblioteca Gilda Trisolini nell’ambito del ciclo di conferenze “Appuntamento con la Grande Bellezza, Arte, Letteratura, Storia“, ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in accordo con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria si terrà la conferenza su: “Alla scoperta del Liberty reggino: architettura ed arti visive al tempo della ricostruzione“.

L’affermarsi dello stile Liberty in Italia ebbe nella ricostruzione di Reggio, dopo il terremoto del 1908, l’occasione di essere non più un fenomeno limitato a singoli edifici o quartieri ma il segno di un rinnovamento e di una rinascita dell’immagine della città.

Gli ingegneri e gli architetti, che si erano formati nelle università delle grandi città del Nord e del Centro, introdussero nei loro progetti nuove forme aggraziate da motivi floreali.

Non fu estraneo a questa affermazione dell’Art Nouveau l’apporto degli architetti Ernesto Basile per la riedificazione di Palazzo S. Giorgio, di Camillo Autore e dell’ing. Gino Zani in edifici pubblici e privati. I saluti istituzionali saranno affidati a Filippo Quartuccio Consigliere della Città Metropolitana,

Delegato alla Cultura, Salvatore Timpano Presidente nazionale A.I.Par.C., Giuseppe Caridi Presidente Deputazione di Storia Patria per la Calabria. A relazionare con supporto video sarà il Prof. Architetto Renato Laganà già Docente Università Mediterranea di Reggio Calabria. Ingresso libero e gratuito.

