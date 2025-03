Reggio Calabria, concorso letterario “Rispettami”: oggi le premiazioni. Le opere vincitrici | NOMI

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale della donna, oggi, alle ore 11:00, presso il Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la Cerimonia di premiazione della 1^ edizione del Concorso letterario “RISPETTAMI – Percorsi artistici e letterari per riflettere sulla violenza di genere”, A.S. 2024/2025. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, coordinato dall’avv. Giusy Pino, e dalla Presidenza del Consiglio regionale, ha visto la partecipazione di 130 scuole di ogni ordine e grado della Calabria. Alla Cerimonia interverranno il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e l’assessore alla Cultura e al Welfare Caterina Capponi.

Le opere vincitrici

Queste le Opere vincitrici:

Per le Scuole primarie:

E-book “Impariamo a rispettarci. Un mondo di gentilezza” – Istituto Comprensivo Nosside Pythagoras Moscato, plesso Rodari 2, Saracinello -Reggio Calabria; “Fermiamo la violenza”; “Basta violenza”; “Stop alla violenza sulle donne”; “No alla violenza sulle donne”; “La violenza sulle donne”; “No alla violenza”; “No alla violenza, sì alla pace”; “Basta violenza sulle donne”; “Non sottovalutateci mai” – Istituto Comprensivo Don Milani De Matera Aprigliano di Cosenza; pensieri e poesie “Schizzi d’Amore” – scuola primaria “Scipione Valentini” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani De Matera” di Cosenza;

Per le Scuole secondarie di primo grado:

Video Progetto “Mariposa” – Istituto Comprensivo “Bova-Condofuri-Bruzzano-Brancaleone” – Plesso di Palizzi; Mail Art “Ad ogni viaggio ritrovo me stessa” – Istituto comprensivo Bova Marina-Condofuri-Brancaleone-Bruzzano, plesso di Bruzzano e Brancaleone; Video “Scegli il rispetto e la gentilezza” – Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri-Brancaleone-Bruzzano Zeffirio;

Per le Scuole secondarie di secondo grado:

Manoscritto “Antartide” (sottotitolo: “Rinascita a nuova vita”) – Istituto d’Istruzione Superiore Liceo delle Scienze Umane “Nostro – Repaci”, Villa San Giovanni; Video “Panna acida” – Liceo artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria; Manoscritto “A riveder le stelle” – Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria;

È assegnato il Premio Poesia:

In ricordo di Loredana Scalone, alla poesia “Speranze calpestate” – Istituto Comprensivo Casalinuovo – Catanzaro Sud;

In ricordo di Roberta Lanzino, alla poesia “Libera” – scuola primaria “Scipione Valentini” dell’Istituto Comprensivo “Don Milani De Matera” di Cosenza;

In ricordo di Maria Chindamo, alla poesia “Luce nel buio” – Istituto d’Istruzione Superiore “Pizzini-Pisani, IPSEOA, Liceo Galilei” di Paola, sede Pizzini-Pisani.

