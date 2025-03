Reggio Calabria, cala il sipario sulla mostra “Il Calcio è Arte” ma prosegue il ciclo di conferenze

StrettoWeb

Si è chiuso il sipario sulla mostra “Il Calcio è arte”, un grande evento che, dal 14 dicembre scorso, ha attirato in città le attenzioni di migliaia di cultori, appassionati, turisti e cittadini innamorati dello sport più popolare al mondo. Riscontri più che positivi, dunque, per un’esposizione di cimeli unici e rari che ha permesso di fare conoscere ed apprezzare anche le meraviglie custodite all’interno della Pinacoteca civica.

Gli ospiti: grandi campioni dello sport italiano

Alla mostra sono stati collegati una serie di convegni con alcune delle personalità più influenti e conosciute del pianeta calcistico che, con la loro presenza, hanno contribuito a dare lustro al territorio. La lezione di mister Fabio Capello agli allenatori reggini, infatti, ha fatto da apripista a tutto un ciclo di incontri che ha visto protagonisti i giovani insieme ai campioni del mondo ed a giocatori internazionali del calibro di Mauro Tassotti, Roberto Donadoni, Ariedo Braida, Gianluca Zambrotta, Antonio Cabrini e Fabio Barzagli. Tra gli ospiti degli eventi collaterali alla mostra “Il calcio è arte” anche i contributi di Alciato, Marchesi e Gotta che hanno portato le loro testimonianze di analisti e narratori del mondo del calcio.

Le conferenze e gli eventi collaterali tuttavia proseguono: già in programma per domani, infatti, un nuovo appuntamento interamente dedicato alla storia della Reggina 1914. La mostra è stata un’opportunità unica per poter ammirare coppe, maglie, onorificenze, quadri, trofei e oggetti iconici, ma soprattutto di un’occasione irripetibile per unire l’arte alla promozione dei valori più sani e autentici che stanno alla base dello sport.

