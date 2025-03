Reggio Calabria: auto finisce su un balcone dopo aver sfondato la ringhiera dell’appartamento e rimane in bilico nel vuoto | FOTO

StrettoWeb

Momenti di paura questa mattina a Reggio Calabria dove intorno alle ore 11:00 si è verificato un incidente in pieno centro. Un’auto, mentre scendeva da una traversa in Via Reggio Campi I tronco, è finita all’interno di un balcone di un condominio sfondando la ringhiera e rimanendo in bilico nel vuoto. La vettura è rimasta appesa nel vuoto incastrata nel balcone dell’edificio e la conducente è stata prontamente estratta dal mezzo dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti. Sul posto anche la Polizia Municipale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.