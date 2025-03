Reggio Calabria, all’Auditorium Don Orione incontro con Don Massimo Angelelli

StrettoWeb

L’Ufficio di Pastorale della Salute, l’Ufficio Educazione, Scuola ed Università dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, invitano il mondo della scuola e di chi anima il tempo libero delle giovani generazioni, all’incontro con Don Massimo Angelelli, Direttore Ufficio Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. L’incontro sarà all’Auditorium Don Orione presso il Santuario di Sant’Antonio di Reggio Calabria (luogo giubilare) alle ore 17:30 del 20 marzo 2025. Dopo l’introduzione di don Stefano Iacopino, Direttore Ufficio Pastorale della Salute di Reggio Calabria e Cappellano del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ci saranno i saluti del Dr. Piergiuseppe Marcelli del Servizio diocesano per la Tutela minori e delle persone vulnerabili dell’Arcidiocesi.

Il tema dell’incontro sarà: “fragile, maneggiare con cura”. La fragilità umana è un argomento che l’Ufficio Pastorale della Salute della CEI sta affrontando attraverso una serie di incontri di formazione proposti da esperti e sostenuti da una riflessione di Don Massimo Angelelli che di seguito proponiamo per far comprendere la profondità di pensiero e di orizzonti dell’evento: “la parte che emerge visibile ai nostri occhi è la fragilità intrinseca nell’essere persona. Non un difetto o una mancanza, ma un componente dell’identità antropologica della persona stessa. Siamo fragili: e non è un difetto, ma una caratteristica. Questo non ci rende meno belli o meno preziosi, ma comporta la necessità di essere trattati con cura. Come il cristallo, che sul suo contenitore porta

proprio questa avvertenza: fragile, maneggiare con cura. E le persone sono molto più di un cristallo”.

