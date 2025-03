Reggio Calabria, 11° Raduno “Donne, Rose e Mimose in 500” | INFO

StrettoWeb

Nel pomeriggio odierno, sabato 8 marzo, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dedicata alle donne, si svolgerà a Reggio Calabria l’11° Raduno “Donne, Rose e Mimose in 500”. L’evento ha il patrocinio del Fiat 500 Club Italia coordinamento di Reggio Calabria, quello della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria.

Appuntamento nel piazzale del centro commerciale “La Perla dello Stretto” dal quale partiranno tantissime 500 addobbate con rose e mimose che sfileranno fino ad arrivare in centro città lungo il Corso Garibaldi, per poi fare tappa alla Gelateria Fragomeni zona Piazza della Pace per concludere la manifestazione con una torta. Intrattenimento musicale con la cantante Alessia Digiò. Di seguito la locandina con il programma completo.

