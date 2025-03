Reggio Calabria, l’ACI incontra le 20 delegazioni provinciali e gli Agenti Capo della Sara Assicurazioni

StrettoWeb

“Il Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, rag. Giuseppe Martorano, insieme al Direttore del sodalizio reggino, dott.ssa Giuseppina Danile, anche quest’anno rinnovano l’appuntamento con le venti Delegazioni ACI presenti sul territorio provinciale, gli Agenti Capo della Sara Assicurazioni SpA e gli ACI Point Global per celebrare i risultati raggiunti e delineare le nuove strategie per il 2025. I lavori si svolgeranno nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30 del giorno 21 marzo, presso l’Hotel President di Siderno, dove ha sede una delle nostre storiche Agenzie Capo Sara Assicurazioni della sig.ra Angela Gravina, oltre ad essere la sede della Delegazione ACI di Siderno di Erika Barillaro”. E’ quanto si legge in una nota dell’ACI.

“Il meeting ACI – Sara Assicurazioni ha lo scopo di celebrare insieme come una grande famiglia, quale è quella di ACI , i risultati associativi raggiunti nel 2024 che contribuiscono alla crescita della presenza fisica del nostro Automobile Club, sempre pronto ad accogliere le numerose richieste da parte degli utenti della strada su tutto il territorio dal versante Ionico con le delegazioni di Marina di Gioiosa Jonica, Locri, Grotteria a Mare, Caulonia , Riace e Bovalino, Saline Joniche; al versante Tirrenico con le Delegazioni Rosarno, Cinquefrondi, Melicucco, Palmi, Gioia Tauro, Taurianova, Villa san Giovanni, Bagnara Calabra; per concludere con quelle presenti in città quale la Delegazione della Sede, Ravagnese, Reggio Centro e Catona”.

“E, per celebrare anche la crescita della nostra rete territoriale di agenzie Sara Assicurazioni Spa che si è espansa nel tempo, alle due Agenzie Capo di Siderno e Reggio Calabria Centro si sono aggiunte negli anni le Agenzie di Reggio Calabria Sud, Reggio Calabria Nord, Varapodio e Polistena nel segno dell’innovazione e della sostenibilità che rappresentano per la nostra Compagnia elementi imprescindibili per continuare a crescere e a distinguerci sul mercato”.

