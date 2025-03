Reggio Calabria, accorpamento Liceo Artistico con il Classico: dissenso dal Club Lions, “scelta incomprensibile”

StrettoWeb

“Il Lions Club Reggio Calabria HOST ha appreso che la Regione Calabria di recente ha deliberato il dimensionamento scolastico del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria. Si tratta di una delle istituzioni scolastiche più prestigiose della città che ha favorito in maniera evidente la crescita culturale e artistica dell’intero territorio, formando intere generazioni di maestri d’arte, di architetti, di pittori e di scultori, oltre ad avere contribuito alla crescita economica e sociale del quartiere nella zona Sud della città che lo ospita ed in cui oggi rappresenta un presidio fondamentale”. Comincia così la nota del Lions Club Reggio Calabria HOST, che si dice contrario all’accorpamento del Liceo Artistico con il Classico.

“Il Liceo Artistico cittadino ha un suo preciso valore identitario che ne caratterizza l’unicità pur esprimendo diversi contesti in cui formare i propri studenti che possono scegliere tra indirizzi importanti come le Arti Figurative Pittoriche e Scultoree, il Design della Ceramica, della Moda e dell’Arredamento e dell’Architettura, con un forte incremento dell’indirizzo di Grafica che si attesta un riferimento importante in un’era in cui la tecnologia è oramai dominante. Senza dimenticare il lavoro particolarmente significativo relativo agli interventi di conservazione e restauro del patrimonio artistico della città ma anche della provincia reggina”.

“Tutti ambiti di studio e formazione che hanno in comune la possibilità di avviare giovani in ambiti lavorativi di eccellenza. Il Liceo Artistico, scuola al passo con l’offerta formativa anche grazie alla partecipazione a Bandi e Progetti europei, ospita anche un importante Museo riconosciuto dal sistema Museale Nazionale in cui è presente la collezione artistica che il famoso storico d’arte Alfonso Frangipane, fondatore del Liceo, ha inteso donare al Museo della Scuola e che porta il suo nome. Anche illustri critici d’arte di fama internazionale come John Spike e Vittorio Sgarbi hanno più volte riconosciuto il pregio e l’importanza del Museo del Liceo”, si legge ancora.

“Grande perplessità, si è persa un’occasione importante”

“La notizia della decisione dell’accorpamento del Liceo Artistico con il Liceo Classico, come detto, ha suscitato grande perplessità poiché si è così persa una occasione importante di tutelare l’importantissimo presidio dell’Arte reggina e che ha saputo tramandare e tramanda alle future generazioni il valore della creatività e della bellezza non solo in città ed in Calabria, ma anche a livello nazionale in cui molti giovani artisti hanno potuto esprimere la propria arte e preparazione. Molti studenti che oramai sono inseriti nell’ambito professionale artistico sono più volte tornati nella loro scuola a testimoniare i loro percorsi di successo”.

“È evidente che l’accorpamento in un unico Polo Liceale del Liceo Artistico con il Liceo Classico di fatto rischia di appiattire l’identità di due istituzioni storiche che, pur operando in settori diversi, hanno sempre rappresentato senza dubbio alcuno l’eccellenza nella tradizione classica e artistica di Reggio Calabria. Il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” come quella del Liceo Classico “T. Campanella” rappresentano due tipologie di scuola che avrebbero meritato di essere maggiormente tutelati e valorizzati partendo proprio dai loro diversi orientamenti e dalle loro diverse specificità”.

“Per quanto sopra rappresentato ed evidenziato, il Lions Club Reggio Calabria Host, impegnato nel sociale per la libera e aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, manifesta il proprio dissenso al disposto dimensionamento dei due Licei cittadini e la piena solidarietà alle istituzioni scolastiche e soprattutto agli studenti, attinti dal provvedimento regionale che avrà come immediata conseguenza quella di infliggere un duro colpo alla Cultura ed alle tradizioni scolastiche della nostra città”.

“E’ incomprensibile il motivo di una mancata richiesta di deroga che sarebbe stata dovuta agli studenti ed alla intera comunità scolastica del Liceo Artistico reggino, senza contare l’importanza del Liceo per il quartiere che lo ospita. La perdita dell’autonomia amministrativa e gestionale e’ l’ennesima dimostrazione di un mancato riconoscimento del valore della cultura e dell’arte, già pesantemente colpite dalle riforme scolastiche degli ultimi anni. Si auspica la istanza di deroga necessaria per salvaguardare l’unicità e l’identità dei due Licei invece compromessa dal disposto dimensionamento”, si chiude la nota.

