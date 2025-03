La professionista reggina Grazia Gioé premiata dall’Accademia Internazionale Amici della Sapienza

StrettoWeb

Lo scorso 21 Marzo, la dott.ssa Grazia Gioè, nota professionista reggina, è stata fra le personalità insignite dall’Accademia Internazionale Amici della Sapienza, del prestigioso Premio che ogni anno, l’Accademia riconosce ai “Benemeriti dell’Arte, della Scienza, della Cultura, del Turismo e della Solidarietà” che si sono distinti nel panorama nazionale ed internazionale per la loro attività. La cerimonia di consegna dei Premi, che si è svolta a Messina, è stata tenuta nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca.

Grazia Gioè, urbanista ed economista, è stata scelta per essere stata negli anni un esempio di intelligenza scientifica e pioneristica, oltre ad essere di fatto, la prima donna calabrese ad essersi laureata in Urbanistica. Ha al suo attivo una prestigiosa formazione e attività accademica, sia di ricerca che professionale di livello internazionale, svolta fra Italia e Stati Uniti, sia presso la Northeastern University di Boston che al MIT di Cambridge, da sempre considerato la migliore Università al mondo. Infine, il prestigioso riconoscimento ha inteso anche evidenziare, l’impegno che la dottoressa Gioè attraverso la sua attività di ricerca e studio, persegue per lo sviluppo dell’empowerment femminile con la diffusione delle discipline STEM, delle quali ella stessa ne è un esempio.

