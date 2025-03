Reggio Calabria, al via il 4° concorso fotografico “Sergio Tralongo”

StrettoWeb

Ha preso il via ieri la quarta edizione del concorso fotografico “Sergio Tralongo”, naturalista reggino e Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte scomparso prematuramente nel 2019. Il concorso è aperto a tutti i fotografi appassionati, amatori e professionisti. Sarà l’occasione per mettersi in gioco, confrontarsi, misurarsi e contribuire, attraverso le proprie fotografie, a divulgare le bellezze del nostro Paese.

Le immagini possono essere inviate entro il 31 marzo pagando una quota di 10 euro. La premiazione avverrà il 3 maggio a Campo Calabro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.