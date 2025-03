La Quadara calabrese protagonista nazionale, il priore Emilio Iantorno nel direttivo della FICE

StrettoWeb

Si è svolta a Brescia, lunedì 17 febbraio, la seduta di insediamenti del nuovo direttivo della FICE eletto a Verona il 23 Febbraio scorso. Marco Porzio della confraternita del gorgonzola di Cameri (NO), è stato confermato Presidente, mentre altre nomine sono state assegnate come delegato per il Sud, e per il Nord Est. Alberto Sebastiani della confraternita del Nebbiolo sarà il chiamato a rappresentare la FICE in Europa. Nata a Savona nel 1974 dall’iniziativa di Francesco Mazzoli, il quale dopo aver fondato insieme ad alcuni amici uno dei primi circoli enologici di Italia, ebbe la volontà di espandere l’esperienza savonese a tutta l’Italia, la F.I.C.E. (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) riunisce oltre 130 associazioni enogastronomiche in tutta la penisola dal Friuli alla Sicilia. Il compito della Federazione è quello di coordinare i vari eventi e curare le relazioni tra le svariate confraternite, accademie, circoli, congreghe, associazioni che valorizzano e tutelano le eccellenze enogastronomiche italiane.

Un rappresentante del sud Italia siederà in consiglio direttivo nazionale

Dopo oltre 50 anni dalla sua fondazione, finalmente un rappresentante del sud Italia siederà in consiglio direttivo nazionale, si tratta dell’ing. Emilio Iantorno Priore della confraternita della frittola calabrese – La QUADARA di Bucita – San Fili. “Il merito- dichiara Iantorno- è di tutta la squadra della QUADARA, associazione che conta tra i propri fondatori e sostenitori, un gruppo di amici che ha saputo sposare il principio della promozione del territorio calabrese partendo dalle tradizioni enogastronomiche per esaltarne la storia, la cultura, il paesaggio. L’impegno, concretizzatosi principalmente con l’organizzazione del 49”raduno nazionale della FICE in Calabria nel 2022, si rinnova con svariate iniziative nel corso dell’anno, a cui partecipano centinaia di appassionati e simpatizzanti. Gli iscritti alla nostra associazione -prosegue Iantorno– provengono per la maggior parte dall’area urbana di Cosenza e Rende, tuttavia sono presenti tesserati dalla provincia e da tutta la Calabria, alcuni residenti anche da altre regioni. Vogliamo essere cittadini attivi convinti che il riscatto della nostra terra debba partire dal mondo delle associazioni e dalla società civile, se ognuno si impegna con orgoglio a svolgere la propria parte per il bene dellla collettività, le cose cambieranno anche da noi, abbiamo il valore aggiunto di essere una terra di grandi tradizioni ancora tutte da scoprire, noi lo facciamo divertendoci e senza fini di lucro. Essere da esempio per le nuove generazioni è uno dei nostri obiettivi principali, per questo molte nostre attività coinvolgono studenti. Sarà un onore per me rappresentare il nostro territorio nel consiglio nazionale dove si vuole portare tutto l’entusiasmo, l’allegria ed il calore del sud, convinto che questo possa essere un valore aggiunto in termini di idee per il grande compito che svolge la federazione”.

Consiglio direttivo

Il nuovo consiglio direttivo è il seguente: PORZIO MARCO della Confraternita del Gorgonzola di Cameri (NO); PAINI RENATO della Confraternita Enogastronomica Bresciana della Grappa, Vino e Antichi Sapori di Brescia; SUSSETTO ANGELO (Confraternita del Sanbajon e dij noaset di Chivasso); PIOVANI LUCIANO Associazione Amici del Porcello San Paolo (BS); DANESIN FRANCESCO (Confraternita Dogale della Marca di Treviso; SEMPREBON ARNALDO (S.N.O.D.A.R.) Sant’Ambrogio della Valpolicella (VR); IANTORNO EMILIO (Confraternita della Frittola Calabrese – La QUADARA – Bucita – San Fili (CS)

