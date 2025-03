Prefettura di Messina: la dottoressa Cettina Pennisi è il nuovo Vice Prefetto Vicario

StrettoWeb

Nella mattinata odierna il Vice Prefetto dottoressa Cettina Pennisi ha assunto le funzioni di Vicario del Prefetto di Messina. Originaria della provincia di Catania, è laureata in Economia e Commercio, in Giurisprudenza ed è abilitata all’esercizio della professione di Commercialista. Entrata in carriera prefettizia nel 2006, ha prestato servizio presso le Prefetture di Catania ed Enna. A Vibo Valentia e Agrigento ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto e, da ultimo, presso la Prefettura di Ragusa quello di Vice Prefetto Vicario. Da settembre 2024 è anche Presidente supplente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, con funzioni di coordinatore.

Nel corso della sua esperienza lavorativa, la dottoressa Pennisi è stata designata componente della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Platì (RC) e del Comune di Delianuova (RC), sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché Presidente della Commissione d’Indagine per l’accesso al Comune di Trecastagni (CT). È stata, inoltre, Presidente del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione a Vibo Valentia e Agrigento, Responsabile del nucleo di supporto dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presso la Prefettura di Catania e Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale al Comune di Riposto (CT).

