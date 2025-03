Polo Liceale Locri: 3 studenti vincono il concorso “Oltre le colonne d’Ercole” | NOMI

StrettoWeb

Grande entusiasmo per il Polo Liceale “Zaleuco-Oliveti-Panetta-Zanotti”, guidato dal Dirigente Carmela Rita Serafino, che ha visto tre suoi allievi vincere, ognuno nella propria sezione, il Concorso “Oltre le Colonne d’Ercole”, edizione 2025: Francesca Caminiti, classe V B della sede del Liceo Classico; Gesumino Consolo, della classe III B, sezione grafica, della sede del liceo Artistico di Siderno e Antonella Capone, classe V C, sezione grafica, della sede del Liceo Artistico di Siderno.

Anche quest’anno la Fondazione “Il Parco d’Ercole Ets”, ha organizzato la manifestazione di raccolta fondi, consistente in un “Triangolare di Calcio” tra le squadre “Nazionale Attori”, “Nazionale Medici Calcio” e “Le Colonne d’Ercole”, tenutosi sabato 29 Marzo nello Stadio Comunale G.R. Macrì di Locri. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Locri, dal Comune di Siderno, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dall’Associazione Comuni Locride ed ha coinvolto personalità del mondo dello spettacolo, della sanità, dello sport e della cultura. L’evento è stato un’occasione unica per promuovere la solidarietà e l’unione della comunità.

I proventi, infatti, sono stati devoluti a sostegno della realizzazione del Laboratorio di Medicina di Precisione a servizio della Nuova Oncologia dell’Ospedale di Locri e per la Ricerca sui Trapianti di Midollo Osseo e Cellule Staminali, affinchè anche il nostro territorio possa usufruire di risorse idonee a garantire cure innovative ed efficaci. Si è confermato, anche per questa edizione, il Concorso Letterario “Oltre le Colonne d’Ercole”, dedicato agli Istituti Scolastici Superiori del Territorio.

Il titolo del Concorso, ha omaggiato, senz’altro, la leggenda dell’eroe che, alle sponde dello Stretto di Gibilterra, marcò il confine insuperabile per i naviganti, punto estremo a cui si poteva giungere con l’azione, la tenacia e la conoscenza, ma oltrepassa il limite ben definito del “non plus ultra”, per scagliarsi nella completa affermazione del proprio “Io”. I giovani studenti, attraverso il loro talento espressivo, hanno avuto modo di condividere le loro riflessioni e loro sensibilità sulla tematica indicata: “Eroismo antico ed eroismo moderno: un confronto tra il mito di Ercole e le figure arcaiche della scienza e della tecnologia”.

Dietro ogni fatica di Ercole c’è un mito, un insegnamento, un cammino caratterizzato da simboli archetipici, che accompagnano l’uomo all’apoteosi finale. E così Ercole diventa ognuno di noi, l’uomo comune di ogni tempo, che compie gesta eroiche. I ragazzi vincitori hanno saputo cogliere al meglio il messaggio, dando vita a piccoli capolavori, per ogni sezione in cui hanno partecipato: Francesca Caminiti, prima classificata nella sezione “Testi”, con il racconto “Il mare in una stanza ad occhi chiusi”, seguita dalla prof.ssa Maria Teresa Scordo; Gesumino Consolo, primo classificato nella sezione “Arte”, con l’opera “Locomotiva” e Antonella Capone, prima classificata nella sezione “Multimediale, con l’opera “Angeli in Corsia”, seguiti dai docenti : prof. Domenico Rombolà e prof. Attilio Papandrea.

Il tutto coordinato dalla Referente dei concorsi del Polo Liceale, prof.ssa Rossella Fontana. Un momento, quindi, i grande solidarietà e cultura, che ha coinvolto il mondo educativo e sociale in sinergia verso un obiettivo comune di eccellenza sanitaria, che potrà dare lustro al nostro Territorio e oltre. “La Cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande” (Hans Georg Gadamer).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.