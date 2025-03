I poeti di Reggio Calabria si riuniscono e dicono “no” alla guerra e al riarmo

StrettoWeb

“In occasione dell’incontro per la preparazione dell’evento programmato per la festa della donna, in mattinata si sono riuniti un gruppo di poeti reggini per fare il punto, tra l’altro, sulla drammatica situazione che sta investendo l’umanità. Il ruolo che hanno avuto i poeti nella storia è stato determinante per smuovere le coscienze dei popoli che hanno attraversato periodi bui. Durante il dibattito, moderato dallo scrittore Giovanni Suraci, è stato messa in evidenza l’assurdità della guerra come risoluzione dei conflitti”. Così i poeti reggini in una nota firmata dal coordinatore Giovanni Suraci.

“È stato portato come esempio il costo del carro armato “Leopard” che ammonta a 10milioni di euro, con tale importo si potrebbero costruire una serie di case per l’edilizia popolare, oppure con i 150 milioni di un solo aereo f-35 si potrebbe costruire un nuovo ospedale con le relative attrezzature. Il riarmo, parola oggi all’ordine del giorno del dibattito politico, non è una scelta strategica ma una deriva culturale! Proprio per questo il mondo della cultura non può essere spettatore passivo, come lo è stato in questi ultimi tragici anni rispetto allo scempio tra Russia e Ucraina, che si è consumato a pochi chilometri da noi e dal tragico 23 ottobre 2023, tra Palestinesi e Israeliani, nelle coste dove è nata la civiltà”.

“Cosa avrebbero potuto fare gli intellettuali? La risposta è semplice: molto! Piuttosto che fare le semplici comparse nelle televisioni ed essere succubi dei conduttori dei talk show, sempre alla ricerca di tifoserie per aumentare l’audience, avrebbero potuto avere una linea autonoma: sostenendo ad esempio gli appelli di Papa Francesco ed entrare nel mondo della scuola per sensibilizzare gli studenti con ricerche, temi, dibattiti, confronti sul tema della pace. Tranne qualche voce isolata come la compianta Michela Murgia, silenzio totale! Anzi prese di posizioni pro o contro qualcuno. Non funziona così, Gino Strada con gli esempi sul campo ci aveva mostrato l’orrore della guerra e nonostante quello che giornalmente toccava con mano, con il suo attivismo, lanciava segnali di speranza: ‘la pratica della guerra- diceva- è una situazione di fatto, non una necessità, e per cambiare questa situazione di fatto dobbiamo imparare a pensare in modo diverso…'”.

“Con questa informazione martellante che ci vuole divisi è possibile pensare diversamente dal pensiero unico imperante? È difficile, ma bisogna tentare, anzi è urgente farlo perché nel “mondo atomico”, il pianeta non si può permettere a ragionare esclusivamente sul riarmo. La parola d’ordine della cultura dovrebbe essere invece: ragioniamo sul DISARMO globale. Noi italiani potremmo, anzi dovremmo essere rivoluzionari e lanciare al mondo un nuovo messaggio forti della nostra antica civiltà e dal dettato della nostra Carta Costituzionale. Gli scettici figli dei conduttori televisivi e di politici incolti da bau-bau (con la doppia responsabilità di chi ha determinato la vicenda e di chi l’ha denunciata in modo plateale), ritengono che il disarmo è un sogno impossibile, un’utopia, ma i poeti come dice Papa Francesco, nel suo ultimo libro, W LA POESIA: ‘…ci aiuta tutti a essere umani…’. Non possiamo e non dobbiamo arrenderci”.

