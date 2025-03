“Più unici che rari – Valorizzare le differenze per una scuola inclusiva”, importante evento a Reggio Calabria con Giusi Princi

StrettoWeb

L’Istituto “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” di Reggio Calabria ha organizzato il Convegno “Più unici che rari – Valorizzare le differenze per una scuola inclusiva” promosso il prossimo 2 aprile, nell’Auditorium “A. De Gasperi”, sito in via Reggio Campi II tronco, n. 164, dalle ore 16,30 alle 18,30. Un’opportunità preziosa di riflessione, confronto e sensibilizzazione aperta al Territorio, proprio in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo.

Un focus a 360 gradi che consentirà ai presenti di acquisire uno sguardo più consapevole sul panorama delle neurodivergenze e sulle sue molteplici sfumature, offrendo un valido supporto e incoraggiando lo sviluppo di pratiche educative e sociali che valorizzino il contributo di ognuno.

