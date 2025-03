Palmi, il Centro Studi “Francesco Carbone” promuove l’incontro sul Nuovo Ospedale della Piana

StrettoWeb

Il Centro Studi “Francesco Carbone” di Palmi, presieduto dal prof. Antonio Carrozza organizza per sabato 29 marzo alle ore 17,30 presso l’auditorium della Casa della Cultura di Palmi, un convegno dibattito sul diritto alla salute e la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana. Il Centro Studi intitolato al Sindaco palmese del dopoguerra e della ricostruzione, Francesco Carbone, è un’associazione politico-culturale indipendente e apartitica che ha fra i suoi obiettivi quello di valorizzazione e far crescere la cultura popolare e formulare progetti per lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità cittadina al fine di promuoverne la crescita arrestandone lo spopolamento, promuovendo un patto sociale ed intergenerazionale ed una “una rete” che coinvolga, assieme alle risorse locali, le risorse costituite dai palmesi che vivono in altre realtà territoriali, con l’obiettivo di considerare la città come un bene comune da rigenerare e salvare, promuovendo il cambiamento e la cittadinanza attiva.

Il convegno vuole essere un momento di forte condivisione e unità che veda protagoniste le istituzioni, i cittadini, i partiti, le associazioni, le forze sociali e sindacali che devono partecipare e lottare INSIEME per contribuire a garantire il diritto alla salute dei cittadini del comprensorio con la costruzione del Nuovo Ospedale della Piana.

