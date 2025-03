Nations League, mal di testa: due incornate puniscono l’Italia. In Germania serve l’impresa

StrettoWeb

Si ferma la Serie A, è tempo di Nazionale. Doppio impegno di Nations League per gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati in una grande classica del calcio continentale contro la Germania. Una partita che vale doppio, non soltanto perchè mette in palio un trofeo, ma anche perchè determinerà l’inserimento dell’Italia nel girone delle qualificazioni ai Mondiali: in caso di eliminazione gli azzurri finiranno nel Girone I da 5 squadre e giocheranno 8 incontri a partire da giugno 2025; in caso di passaggio del turno, Donnarumma e compagni finiranno nel Girone A da 4 squadre, disputando 6 incontri a partire da settembre 2025.

L’inizio è in salita: Gara-1 va alla Germania. L’Italia, pur dovendo fare a meno di Retegui, Cambiaso e Dimarco, gioca comunque una buona partita e mette spesso in difficoltà la Germania. Meritato il vantaggio degli azzurri che sorprendono la nazionale di Nagelsmann al 9′: cambio di campo a liberare Barella che serve sull’out di destra Politano, l’esterno del Napoli mette in mezzo anticipando l’uscita del portiere Baumann, la difesa libera a fatica e Tonali è il più lesto ad avventarsi sul pallone ribadendolo in rete. L’Italia si fa pericolosa con Tonali e Kean ma non trova il raddoppio e il primo tempo termina 1-0.

Nella ripresa la Germania trova subito il gol del pari e cambia l’inerzia della gara: al 49′ Kleindienst si infila fra le marcature (larghe) dei centrali azzurri e batte Donnarumma di testa. Prima Kean che spara alto, poi Raspadori a tu per tu con il portiere, entrambi dentro l’area, sprecano l’occasione del vantaggio italiano. E al 77′ è ancora un colpo di testa a punire gli azzurri: angolo di Kimmich dalla sinistra, spizza Goretzka per l’1-2 dei tedeschi. Domenica nel caldissimo stadio di Dortmund servirà l’impresa.

