Nasce “Ogni Giorno San Ferdinando”: il progetto politico si rafforza con l’adesione di Salvatore Costa

Nasce “Ogni Giorno San Ferdinando”, il progetto politico che fa capo al Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta, che plaude l’iniziativa e dichiara: “Accolgo con grande entusiasmo l’adesione del Consigliere comunale Salvatore Costa, un politico di lungo corso, animato da un appassionato spirito di servizio per la propria comunità e per la crescita e lo sviluppo di San Ferdinando, centro strategico della Piana di Gioia Tauro”.

“Con la nascita di Ogni Giorno San Ferdinando aggiungiamo un nuovo tassello nel mosaico del progetto regionale Ogni Giorno Calabria che continua a crescere e raccogliere l’entusiasmo di amministratori qualificati e competenti, impegnati in attività politiche, culturali e sociali, proattivi nel percorso di evoluzione e di valorizzazione dei propri territori di appartenenza”.

“Il Consigliere comunale Salvatore Costa è molto stimato e apprezzato dai propri concittadini, per le battaglie e le iniziative che contribuiscono, con la sua comprovata esperienza, ad animare il dibattito politico comunale. Gli porgiamo il nostro benvenuto in squadra. Saremo al suo fianco nelle istanze per il territorio”.

