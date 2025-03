Messina Volley, Adriana Ignoto: “contro il Santa Teresa sarà una sfida importante”

StrettoWeb

Il Messina Volley torna fra le mura amiche del “PalaRescifina” per affrontare la Soluzioni d’Interni Santa Teresa, nella 16ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Le ragazze dirette da coach Francesco Trimarchi, dopo la battuta d’arresto in casa della capolista Pallavolo Zaffarena, cercherenanno di riscattarsi contro una diretta concorrente per la zona play-off. Le atlete allenate da mister Alessandro Prestipino provengono dalla sconfittta interna contro la Pallavolo Oliveri e fra l’altro vorranno riscattare il 3-0 dell’andata imposto da capitan Michela Laganà e compagne.

A presentare il match di domenica è l’opposto giallo-blu Adriana Ignoto: “Contro il Santa Teresa sarà un incontro importante per noi, come tutti i match fino alla fine del campionato. I nostri avversari durante il torneo hanno dato prova di tenacia e determinazione, scalando la classifica. Durante questa settimana stiamo cercando di migliorare sia dal punto di vista personale, ma anche del collettivo e ci auguriamo di continuare questa crescita fino alla fine del campionato. La nostra posizione in graduatoria non è definitiva e quindi non ci dobbiamo cullare. Il nostro scopo è giocarcela al meglio contro ogni squadra, dalla prima all’ultima”.

