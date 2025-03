Messina, stretta sulla sicurezza: controlli serrati su movida e microcriminalità

StrettoWeb

Negli ultimi giorni, il Questore di Messina Annino Gargano ha predisposto, con ordinanza, specifici servizi decisi in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Cosima Di Stani. I servizi a Messina hanno coinvolto la Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, e sono stati improntati alla prevenzione di episodi di microcriminalità ed al sereno svolgersi della movida, in strada, e nei principali luoghi di aggregazione giovanile. I controlli, in particolare, sono stati effettuati in modo continuativo in piazza Lo Sardo e in piazza Antonello, al fine di evitare il verificarsi di risse e di pericolose liti, come avvenuto anche di recente.

In un’ottica di prevenzione e, se necessario, di immediata repressione di qualsivoglia condotta pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, i predetti servizi straordinari – ad ulteriore rafforzamento degli ordinari dispositivi di controllo del territorio – hanno visto impegnato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’ausilio della locale Polizia Municipale, sotto il coordinamento e la direzione di un Funzionario della Questura di Messina.

In totale, l’attività di prevenzione a Messina ha portato al controllo di 97 persone, 41 veicoli, e 2 esercizi commerciali, nonché alla contestazione di 2 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, sono state sequestrate modiche quantità di hashish e crack e segnalate 4 persone alla competente Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Mirati servizi della Polizia di Stato sono stati altresì svolti da equipaggi del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, al fine di intensificare i controlli presso le maggiori piazze e vie cittadine di centro e periferia. Nello specifico, sono state svolte mirate perquisizioni, controllate 172 persone e 61 veicoli, elevate 2 sanzioni per violazioni al Codice della Strada ed effettuato il sequestro amministrativo di un veicolo. Ulteriori specifici servizi e relativi controlli saranno predisposti nei prossimi giorni.

