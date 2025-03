Messina: promozione del territorio, al via le adesioni delle aziende enogastronomiche

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina rafforza il ruolo di ente promotore dello sviluppo economico e turistico del territorio, lanciando un’importante iniziativa finalizzata a valorizzare le eccellenze locali attraverso la realizzazione di eventi dedicati. Palazzo dei Leoni ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse rivolto a tutte le aziende operanti nei settori dell’enogastronomia, dell’artigianato locale e delle antiche tradizioni popolari che mira a coinvolgere attivamente le realtà produttive che aderiranno alla proposta, creando opportunità di visibilità e di implementazione dei mercati di distribuzione.

Il progetto vede coinvolti anche i 108 Comuni metropolitani

Il progetto vede coinvolti anche i 108 Comuni metropolitani, ai quali è stato condiviso l’avviso insieme a una scheda riepilogativa, redatta in collaborazione con il Messina Tourism Bureau, con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulla storia, sui luoghi d’interesse, sulle specialità enogastronomiche, sulle strutture ricettive, sulle feste religiose e le tradizioni culturali. I dati saranno fondamentali per avere un quadro completo delle offerte turistiche e produttive dell’intero territorio metropolitano e per facilitare la diffusione delle notizie relative alle singole iniziative, favorendo un’azione integrata che coinvolga tutti i soggetti interessati, dalla pubblica amministrazione alle imprese.

Le parole di Basile

“Il nostro obiettivo è quello di mettere in rete le risorse locali – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – e promuovere il nostro patrimonio culturale, artigianale e gastronomico. Attraverso questa iniziativa, vogliamo dare visibilità alle eccellenze del nostro territorio, stimolando così lo sviluppo economico e turistico”.

