Messina, la Polizia Stradale incontra gli studenti: teatro e testimonianze per promuovere la legalità

Responsabilità, consapevolezza, legalità: sono gli estremi del patto educativo che la Polizia Stradale di Messina ha scelto di stringere con i giovani messinesi, protagonisti al Teatro Vittorio Emanuele del secondo appuntamento con il Progetto Icaro promosso dai Ministeri dell’Interno e dell’Istruzione e del Merito giunto quest’anno alla 25ma edizione. Una mattinata di grandi emozioni per oltre 800 fra studentesse e studenti delle quarte e quinte classi delle scuole superiori della città e della provincia che hanno assistito alla rappresentazione teatrale “17 Minuti” scritta e diretta da Riccardo Leonelli ed interpretata dalla compagnia “Il Sipario”.

La storia di quattro giovani immersi nella quotidianità fra studio e divertimento e un adulto, immaturo e vanesio, che con il suo atteggiamento sprezzante delle regole, cambierà per sempre il destino di una di loro strappandola tragicamente alla vita.

Tra gli interpreti, nel ruolo di un’ispettrice di Polizia, Deborah Lentini mamma di Stefano – 17 anni – ucciso da un camionista che non ha rispettato le regole del codice della strada. Dal palco alla vita la testimonianza di questa mamma che ha trasformato quel dolore lancinante in un messaggio di speranza rivolto ai giovani puntando dritto al cuore dei ragazzi presenti in sala.

“L’arte diventa via privilegiata di comunicazione, quando si vuol trasmettere un messaggio così forte – ha spiegato il Dirigente della Polizia Stradale Antonio Capodicasa – lanciando un appello ai ragazzi: “Siete voi la parte sana della società, avete la responsabilità di scegliere fra il bene e il male, indicando a tutti la via da seguire”.

Il presidente dell’Ente Teatro Orazio Miloro che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, ha ribadito che “il teatro con la sua mission può trasmettere valori fondamentali, quali legalità e rispetto delle regole. Anche noi sottoscriviamo insieme alla Polizia Stradale quel patto educativo con i giovani indispensabile per tutelare la vita di tutti”.

Al termine della mattinata, spazio anche ai sorrisi con la comicità dei Falsi d’Autore, il duo comico formato da Paolo Guarino e Salvatore Spadafora che ha trionfato allo Zelig Open Mic di Reggio Calabria e da tempo collabora nei progetti della Polizia Stradale. Chiusura, poi, da stadio, con tanto di cori e smartphone accesi nel buio per studentesse e studenti sulle note di musica contemporanea, insieme a Salvo Gattinella con la sua chitarra e a tutta la compagnia teatrale “Il Sipario”.

