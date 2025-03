Messina, al Palacultura Antonello l’evento “L’Arte che cura l’Anima”

StrettoWeb

Si è tenuto oggi, giovedì 27 marzo, al Palacultura Antonello di Messina l’evento “L’Arte che cura l’Anima. Musica, danza, sport: l’elisir della mente che vuole stare bene”, promosso in occasione della XIV edizione del Fiocchetto Lilla, dall’U.O per la Diagnosi e Cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione “il Cerchio d’Oro” del dipartimento di Salute Mentale, l’UOC di Psicologia e l’UO per la Promozione e l’Educazione alla Salute dell’ASP, in sinergia e patrocinato dal Comune di Messina. All’appuntamento, presenti le assessore con deleghe rispettivamente alle Politiche Sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore e alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione Liana Cannata, che hanno dato il loro contributo organizzativo, hanno preso parte gli studenti e le studentesse degli istituti di istruzione superiore della città guidati dai loro dirigenti e docenti, e operatori e utenti della Giustizia Minorile.

La giornata, condotta da Valeria Lisi, è stata scandita da esibizioni di artisti, e interventi di esperti sanitari con l’obiettivo comune di accrescere la consapevolezza su un tema di grande importanza: la protezione e la cura della salute mentale dei giovani. A tal fine sono state presentate le linee progettuali e tutte le iniziative ed i servizi gratuiti dell’ASP e del Comune di Messina pensati e dedicati agli adolescenti ed agli educatori, incentrate sull’importanza dell’arte, dello sport e delle passioni per il benessere psicofisico e la crescita personale.

“Investire nella salute mentale dei giovani – ha evidenziato l’assessore Cannata – significa costruire un futuro più solido per la nostra comunità. Oggi più che mai, è essenziale garantire ai ragazzi strumenti di ascolto e supporto per affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità e consapevolezza. L’evento di oggi promosso in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, si conferma quindi un’importante occasione di sensibilizzazione e impegno per il benessere dei giovani, con un’attenzione particolare alla prevenzione del disagio psicologico e alla promozione di stili di vita sani”.

“Scuola e istituzioni – ha aggiunto l’assessore Cannata – devono essere un punto di riferimento costante per i nostri ragazzi. Attraverso simili iniziative e spazi dedicati al benessere psicologico, possiamo aiutarli ad esprimersi, trovare la propria strada e crescere in un ambiente che li supporti realmente”.

