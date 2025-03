Messina, interventi a Briga Superiore: le precisazioni dell’assessore Minutoli e del presidente Costa

StrettoWeb

In riferimento ad alcune notizie stampa riguardanti un’assemblea cittadina organizzata dall’associazione Pro Loco di Briga Superiore e il comitato cittadina 3S, l’assessore con delega alle Manutenzioni, all’Arredo urbano e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, insieme al presidente della I Municipalità Alessandro Costa, precisa quanto segue: “nel corso del suo mandato, l’Amministrazione comunale ha sempre predisposto incontri e visite presso le Circoscrizioni, Briga Superiore compresa, prendendo atto delle varie criticità esistenti e ogni Dipartimento competente è stato puntualmente incaricato di effettuare le opportune verifiche sulle situazioni segnalate. In primis il citato torrente, la cui competenza della manutenzione e della gestione ricade sull’Autorità di Bacino, in virtù della legge n. 8 del 2018. E’ evidente che il Comune non si è mai tirato indietro per interventi di immediato pericolo e di mitigazione del rischio in previsione di eventi meteorici oppure a seguito di tali eventi. In data 20 febbraio l’associazione Pro Loco di Briga Superiore ha inviato una nota al Sindaco di Messina, rappresentando le criticità presenti nel villaggio e per i quali si richiedevano interventi urgenti, segnalando problematiche a seguito dell’alluvione del 2009″.

“L’Amministrazione si è prontamente attivata e l’assessorato alla Protezione civile, Arredo urbano, Verde pubblico, Manutenzione beni e servizi, come si evince dalle note protocollate in data 25 febbraio, ha sensibilizzato gli uffici, secondo le varie competenze, in base alle criticità segnalate. Appare quindi insolita e di natura strumentale, questa assemblea cittadina, che coinvolgendo altre Associazioni, ha trattato temi e criticità già prontamente segnalati dall’Amministrazione comunale, che, tra l’altro, ha inviato, per conoscenza all’Associazione Pro Loco, le note per evidenziare i provvedimenti messi in atto. L’Amministrazione rassicura comunque la cittadinanza che quanto di competenza è messo in programma per la sua realizzazione tra le attività dell’anno corrente”, concludono l’assessore Minutoli e il presidente Costa.

