Messina, furto al Policlinico Martino: arrestato 26enne mentre scassinava distributori automatici

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato in flagranza un 26enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato. È quanto accaduto al Policlinico “G. Martino” di Messina, dove i militari dell’Arma, a conclusione di mirati e ripetuti servizi di osservazione, hanno sorpreso un giovane che, si era introdotto furtivamente nella struttura e, aveva scassinato due distributori automatici di alimenti. A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso della somma di 380 euro in monete e vari generi alimentari, nonché di uno scalpello probabilmente utilizzato per forzare le porte d’ingresso e i distributori automatici.

Evidentemente l’uomo nella notte si era aggirato nei locali dell’ospedale al fine di individuare i distributori automatici da cui asportare denaro, reato che nelle scorse settimane si è verificato più volte all’interno del Policlinico di Messina. L’individuo è stato condotto in caserma e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza del Giudice. Il caso si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

