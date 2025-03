StrettoWeb

Enel ha comunicato che domani, 7 marzo 2025, dovrà eseguire interventi sui propri impianti in località Montesanto a Messina. A causa di questi lavori, nelle fasce orarie degli interventi Enel, dalle 8:00 alle 12:00, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica nelle seguenti zone:

• Via Salita Montesanto

• Via Cataralettieri

• Camaro San Paolo

• Camaro San Luigi

Per aggiornamenti e segnalazioni, è possibile contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711- Numero Verde: 800 085584

