“Messina Città Inclusiva – Giovani Uniti Contro il Razzismo”: oggi appuntamento al Palacultura Antonello

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, che ricorre il 21 marzo, l’UNAR promuove anche quest’anno la Settimana di azione contro il razzismo, con l’obiettivo di realizzare in tutto il territorio nazionale attività di sensibilizzazione e informazione volte a favorire la cultura della parità di trattamento, del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze. Anche a Messina domani si celebra tale giornata con un evento, alla presenza degli assessori alle Politiche giovanili e Pubblica istruzione Liana Cannata e alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, dal titolo “Messina città inclusiva. Giovani uniti contro il razzismo” che si terrà oggi presso il Pala Cultura “Antonello da Messina”, a partire dalle ore 9.30, organizzato dal Comune di Messina in sinergia con la Città Metropolitana di Messina. La mattinata vedrà il coinvolgimento della Rete comunale CUG e CPO insieme alle associazioni ed enti del Terzo settore, di comunità straniere, di realtà culturali locali, con l’obiettivo di stimolare il dialogo, favorire esperienze di integrazione e incentivare la partecipazione attiva alla vita civica, valorizzando l’inclusione dei giovani sul territorio.

Un evento interattivo e stimolante attende i partecipanti, guidato da Idriss Coulibaly, figura ormai nota per le sue interviste sulla cultura e le tradizioni messinesi. Il programma prevede la presentazione di progetti innovativi, l’ascolto di storie di vita e l’esplorazione di diverse forme d’arte, per un’esperienza di coinvolgimento a 360 gradi.

