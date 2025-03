Messina: autostrada riaperta in anticipo, conclusi gli interventi di messa in sicurezza

StrettoWeb

E’ stata riaperta in anticipo l’autostrada 18 nel territorio della provincia di Messina, a causa di lavori di messa in sicurezza del costone che sovrasta Scaletta Zanclea. Il tratto rimasto chiuso era tra Tremestieri e Roccalumera. La chiusura dell’importante arteria, in entrambi le direzioni, era stata necessaria per consentire la rimozione di imponenti massi pericolanti all’altezza della galleria Piano Cutiri.

Questa mattina si era registrata qualche difficoltà al traffico con code lunghe sulla strada statale 114.

