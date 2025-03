Messina, 4H Endurance: trionfa Gattopardo con Grima e Anello

StrettoWeb

Una 4H Endurance da urlo. Emozioni intense al Kartodromo di Messina dove trionfa il team Gattopardo con la coppia formata da Pietro Grima e Fabrizio Anello. Non ha tradito le attese la seconda prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2025, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo che ha visto 19 squadre affrontarsi in pista per una sfida all’ultimo respiro tra sorpassi, strategie e colpi di scena.

Nei 10’ di qualifiche pole position centrata da Dammuso Dad&Son grazie al miglior tempo (37.168) firmato da Ivan Bottari. Gattopardo completa la prima fila. MRT Thunder parte in testa nella F2, MRT Nitro nella F3. Al via Grima sorpassa Bottari dopo poche curve e Gattopardo balza subito al comando della gara. Si inserisce nel duello Speed, quarto invece Kairos Racing. In F2 e F3 tutto invariato rispetto allo “start”. Gattopardo conduce su Kairos Racing e Speed precedentemente all’ingresso al primo pit stop generale. Alla mezz’ora è sempre Gattopardo a dettare il passo su Kairos Racing e Giaguaro, mentre Dammuso Dad&Son adotta una diversa strategia relativamente alle soste.

AF Sport e MRT Thunder battagliano nella F2. Trascorsi sessanta minuti si infiamma sempre di più la lotta, con in ordine Giaguaro, Gattopardo e Kairos Racing, tutti e tre a parità di pit. MRT Thunder e MRT Nitro guidano nelle altre categorie. Archiviata un’ora e mezza, Giaguaro vanta 8” di margine nei confronti di Gattopardo che giro dopo giro colma però il gap e torna davanti. A metà della prova Gattopardo e Giaguaro hanno osservato quattro soste, Kairos Racing cinque. Lucania Art e Evo Speed si propongono nella F2, Speed Race è leader nella F3. Con un’ora e 30’ ancora da disputare, c’è il trio Giaguaro (5 pit), Gattopardo (6) e Dammuso Dad&Son (7) a contendersi la vittoria. Quando manca una sola ora, Giaguaro si è fermato sei volte, contro le otto di Gattopardo e Kairos Racing, in piena risalita. Così, a 30’ dal termine, si delinea quello che sarà il duello finale, perché Gattopardo e Dammuso Dad&Son, con 10 soste effettuate, sono virtualmente davanti a Kairos Racing e Giaguaro, a quota 9.

Giaguaro continua a precedere Gattopardo, finché una volta perfezionate le 12 soste previste, per la F1, Gattopardo si riprende la testa della corsa, inseguito da Dammuso Dad&Son, potendo esultare alla bandiera a scacchi, sventolata da Duilio Petrullo, dopo 322 giri percorsi in 4 ore. Pietro Grima e Fabrizio Anello si confermano dunque pressoché imbattibili (decimo successo consecutivo ottenuto in coppia), stabilendo anche il best lap (36.884) della gara. Dammuso Dad&Son, degli ottimi Ivan Bottari e Matteo Broccio, chiude con una bella rimonta a 13.732.

Ad un giro, complice una penalità subita, Kairos Racing, con Davide Campione e Antonio Minutoli che guadagnano comunque il gradino più basso del podio. La classifica F1 viene completata dal quarto posto in giù da Giaguaro (Irrera-La Fauci), Speed (Alberti-Ruggeri) e STP Racing (Catarro-Leopardi). MRT Thunder (314 giri) prevale nella F2 grazie al ritmo impresso da Massimiliano D’Angelo e Federico Miduri, già trionfatori della scorsa 2H Endurance. Secondo posto di rilievo per AF Sport con Alice Di Bella e Vincenzo Pino, terza Lucania Art per la soddisfazione di Paolo Catapano e Christian Sarli.

A seguire, Evo Speed (Balastro-Scimone), Adrano Team (Fichera-Scardina) e STP Driver (Anastasi-De Leonardis). Nella F3 l’affermazione di Speed Race, in 311 giri, con protagonisti Samuel Cerrito e Christian De Salvo, abili a battere un’agguerrita concorrenza. MRT Moon di Andrea Cardile e Giovanni Cardillo si piazza secondo, MRT Nitro chiude al terzo con i piloti Aurora Costa e Andrea Brusca. Quarta Meta Racing Team (Napoli-Smeriglio), poi MRT Sirius (Cazacu-Vecchio), MRT Nova (Cucuzza-Strano) e Lucania 2 (D’Arcangelo-Fratta-Molino).

L’evento si è concluso con la festa del podio per i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, il pilota che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione. Per questa 4H Endurance il punteggio del Campionato interno è stato attribuito utilizzando il simulatore dei punti SWS al 95%. Prossimo appuntamento Endurance in calendario il 29 marzo con la 2H valida anche per il Campionato Interprovinciale, in collaborazione con il circuito di Ispica.

