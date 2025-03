Messina, Baby Consiglio della Seconda Municipalità in visita al Comune

StrettoWeb

Oggi il Comune di Messina ha accolto con entusiasmo la visita del Baby Consiglio della II Municipalità, un’importante occasione di dialogo tra le giovani generazioni e le istituzioni locali. I giovani consiglieri, accompagnati dai loro docenti, unitamente al presidente della II Municipalità Davide Siracusano con una delegazione di consiglieri circoscrizionali sono stati ricevuti dal sindaco Federico Basile e dall’assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili Liana Cannata.

Le alunne e gli alunni degli istituti Comprensivi, G. Leopardi, G. Catalfamo, S. D’Acquisto e C.I.P.I.A. P.E. Catalfamo, dei rispettivi plessi S. Annibale, N. Giordano, S.Lucia sopra Contesse, plesso centrale CEP, Zafferia, Polimeni Zumbo, primaria e secondaria Granata, primaria e secondaria di primo grado Unrra, componenti del Baby Consiglio, nell’ordine, Carol Conti e Angelo Trischitta; Gabriele Tripodo; Gloria Pellegrino; Antonio Brayan Calandra; Salvatore De Francesco; Marco Saraceno; Emilio Gabriele Saccà; Francesco Mendolia Cucinotta; Pietro D’Agostino; Biagio Barbaro; Chiara Restuccia; Appuhamy Amarasinghe Arachghige Don Kevin Smith, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento dell’amministrazione comunale e confrontarsi su tematiche di interesse per la loro Municipalità.

Le parole di Basile

Nel salone delle Bandiere, il sindaco Federico Basile ha accolto con entusiasmo i giovani membri del Baby Consiglio dando loro il benvenuto e sottolineando l’importanza del loro ruolo all’interno della comunità. Nel suo intervento il Sindaco ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno e la partecipazione attiva dei ragazzi ed ha spiegato loro che: “Il Baby Consiglio è un’opportunità per far sentire la vostra voce, per condividere idee e per imparare come funziona la gestione della cosa pubblica. La scuola vi offre strumenti di conoscenza, ma momenti come questo vi permettono di metterli in pratica, contribuendo concretamente al miglioramento della nostra comunità”.

Le parole di Cannata

L’assessore Cannata rivolgendosi ai ragazzi ha detto: “ascoltare le idee dei più giovani significa investire nel futuro della nostra città. Il vostro entusiasmo e la vostra visione possono contribuire a rendere la nostra comunità più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti. La vostra presenza è la dimostrazione di quanto sia importante il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita democratica della nostra città”.

Nel corso dell’incontro, i ragazzi del Baby Consiglio hanno avuto modo di visitare la stanza del Sindaco e del Vicesindaco, l’Aula consiliare, la sala Antonino Caponnetto, la sala matrimoni e di conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa, visitando gli uffici comunali, tra cui l’Anagrafe, dove hanno potuto vedere come vengono gestiti i servizi essenziali per i cittadini. Un’esperienza formativa che ha permesso loro di comprendere meglio il lavoro svolto ogni giorno dall’amministrazione per garantire il buon funzionamento della città. A ricordo della giornata, i giovani consiglieri sono stati omaggiati con gadget recanti lo stemma civico, simbolo di appartenenza alla comunità e dell’importanza del loro impegno all’interno della vita cittadina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.