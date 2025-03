Locri, la Regione lancia i nuovi bandi di finanziamento per il settore ricettivo e alberghiero

StrettoWeb

La Regione Calabria, nell’iniziativa svolta a Locri questa mattina, ha presentato i nuovi bandi di finanziamento destinati alle strutture ricettive, alberghiere e private. L’iniziativa, mirata a favorire lo sviluppo economico e a creare nuove opportunità occupazionali nel settore turistico si propone di rafforzare la competitività del comparto e di attrarre investimenti che possano portare lavoro e sviluppo sul territorio. La CISL, nella persona di Pino Rubino, segretario provinciale, ha evidenziato l’importanza di integrare tali iniziative con un dialogo costruttivo tra le istituzioni e le parti sociali.

“È fondamentale che ogni misura volta a generare crescita economica e occupazionale sia accompagnata da una stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, per garantire che gli interventi possano tradursi in benefici reali per il tessuto produttivo e sociale della nostra regione”, ha dichiarato il segretario CISL della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Durante l’evento, l’assessore Calabrese si è soffermato a lungo sulla necessità di trattenere i giovani lavoratori, spesso costretti a emigrare per cercare condizioni retributive migliori altrove. Le nuove risorse finanziarie, destinate a modernizzare e potenziare le strutture ricettive e alberghiere, rappresentano un’opportunità per rilanciare il settore turistico calabrese. Gli interventi previsti includono la ristrutturazione degli impianti, l’adozione di tecnologie innovative e il miglioramento delle infrastrutture, al fine di rendere il territorio più attrattivo sia per i turisti nazionali che internazionali.

L’opportunità di cui all’avviso divenuto oggetto di un serrato confronto mira a creare sinergie tra il settore pubblico e quello privato prevede anche misure di sostegno per le imprese, che saranno accompagnate da incentivi fiscali e finanziamenti mirati. Tali interventi sono stati progettati per rispondere alle esigenze di un mercato in rapido cambiamento, in cui la competitività e la qualità dei servizi rappresentano elementi chiave per il successo. In conclusione, la presentazione dei bandi di finanziamento da parte della Regione Calabria si inserisce in una strategia più ampia di rilancio economico e di sviluppo territoriale, dove il ruolo delle parti sociali e il rispetto delle normative contrattuali sono considerati imprescindibili per creare un ambiente lavorativo stabile e attrattivo.

“La CISL – afferma Rubino – ponendosi in modo propositivo, invita le parti interessate a collaborare attivamente per garantire che queste risorse si traducano in crescita e opportunità per l’intera comunità calabrese e soprattutto valgano per affermare il lavoro come via per il riscatto della dignità umana”.

