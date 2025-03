Locri: attori, medici e vecchie glorie insieme per il sociale con un Triangolare di Calcio | PROGRAMMA

StrettoWeb

Anche i Lions Club del Distretto 108Ya “sostengono la raccolta fondi a sostegno del trapianto di midollo osseo e cellule staminali connessa alla promozione del triangolare di beneficenza a cura della Fondazione “Il Parco di Ercole” in programma sabato 29 marzo dalle 8:30 allo stadio “Macrì” di Locri tra la Nazionale Italiana Attori, la Nazionale Medici Calcio e la selezione di vecchie glorie del calcio regionale e nazionale “Le Colonne d’Ercole” al quale farà seguito, in serata, una cena di beneficenza all’hotel “President” di Siderno”. È quanto ha comunicato Mimmo Praticò, Delegato Distrettuale del Governatore Tommaso Di Napoli per il Progetto “Sport e Sociale”, da sempre in prima linea con tutti i soci dei Lions Club, nel perseguimento degli scopi benefici e a sostegno delle persone più bisognose, nel rispetto dei valori e dell’etica lionistica.

Come si ricorderà, oltre che per i trapianti di midollo osseo e cellule staminali, di cui il professionista reggino dottor Massimo Martino è presidente nazionale del Gruppo Italiano, nel corso delle manifestazioni in programma sabato 29 si raccoglieranno i fondi necessari alla realizzazione di un laboratorio di medicina di precisione a supporto del reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri. Due validissimi motivi, dunque, per dare il via a una vera e propria gara di solidarietà in cui i Lions vogliono giocare un ruolo di primo piano, specie grazie alla preziosa collaborazione dei club di Siderno, Locri e Roccella Ionica.

Il programma

Per quanto riguarda la mattinata allo stadio di Locri, è previsto un grande afflusso di spettatori. Non solo studenti, ma anche e soprattutto famiglie che vorranno godersi questa mattinata di sport e solidarietà nel migliore dei modi. Proprio per agevolare la massiccia presenza di famiglie, è stato scelto di fare entrare gratis i bambini sotto i dieci anni. Chi avrà acquistato il biglietto d’ingresso riceverà uno zainetto con un kit per una sana e gustosa merenda.

La mattinata inizierà con la premiazione dei vincitori del concorso letterario “Le Colonne d’Ercole” al quale hanno partecipato gli studenti degli istituti superiori del comprensorio, che saranno selezionati da una qualificata giuria che vede nell’ex governatore Nino Spirlì il presidente onorario. Quindi, si darà vita al festoso ingresso in campo delle squadre e di tutte quelle personalità in ambito scientifico che sostengono la raccolta fondi, oltre agli ospiti illustri come l’attrice Daniela Fazzolari, anche quest’anno madrina della manifestazione, il cui triangolare sportivo terminerà all’ora di pranzo.

Dopo il triangolare, i componenti delle squadre visiteranno la città di Gerace e, in serata, torneranno all’hotel President di Siderno per la cena di gala che sarà arricchita da momenti di spettacolo a cura della Nazionale Italiana Attori con una performance di cabaret che sarà condotta da Franco Oppini. Gli ospiti della cena contribuiranno con le loro quote alla raccolta fondi, chiudendo quella che si preannuncia una grande giornata di solidarietà in cui la Calabria offrirà il proprio volto migliore.

