“Le Muse” presenta il bando per “Segnalibro d’artista 2025”

Il presidente prof. Giuseppe Livoti ricorda come la Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita dalla 30ª Sessione della Conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente, data, che sancisce il primo giorno di Primavera, indicando così in tale giorno un momento di riconoscibilità a tutto colori i quali si ritrovano nell’espressione poetica ponendo così attenzione nella diversità linguistica, culturale, espressiva e comunicativa.

L’intento è di educare e ricordare come “…il futuro è ancora un’incognita, ma preferiamo viverlo un verso alla volta, lasciandoci ispirare da questa preziosa parentesi di poesia”. Proprio per questo si è pensato di coinvolgere non solo i poeti ma anche per la prima volta gli artisti dell’area metropolitana con l’elaborazione di concorso che troverà il suo momento finale domenica 23 marzo in un importante appuntamento con la Poesia Visiva.

La novità di questa prima edizione è che trova una attiva e fattiva collaborazione nell’ambito di un intenso protocollo di attività grazie all’attenzione, disponibilità della direttrice dell’Archivio di Stato di RC dott.ssa Angela Puleio. Domenica 23 marzo ci sarà la proclamazione dei primi tre qualificati in base ad un giudizio popolare come lo si evince dal seguente regolamento.

Il concorso “Segnalibro d’artista”

L’Associazione culturale “Le Muse” organizza la Mostra Concorso dal Titolo “Segnalibro d’artista”. Il segnalibro è un oggetto di dimensioni e spessore contenuti che ha il compito di fare da promemoria in riferimento alla pagina esatta in cui una persona è arrivata nella lettura parziale di un libro e può essere costituito da vari materiali: cartoncino (il più diffuso), cuoio, metallo, tela, seta e legno.

Gli Artisti potranno partecipare gratuitamente con la realizzazione di 1 segnalibro, esemplare unico prodotto con materiali diversi e liberamente scelte. La tematica è libera, ricercando così un nuovo verbo visuale anche in chiave figurativa, stilizzata e/o concettuale, differente per stile e tecnica, creando un dialogo fra contenuto, soggetti e materiali diversi. Il concorso è aperto a tutti gli artisti (senza limiti d’età) operanti nel campo delle arti visive: pittura, fotografia, scultura, decorazione. Ogni artista può proporre massimo 1 opera.

Caratteristiche del Segnalibro: La dimensione richiesta del Segnalibro è di cm 21x 5 Termini e modalità di partecipazione e Consegna documentazione: L’Artista che aderisce dovrà consegnare il “Segnalibro” inviandolo tramite servizi postali ad “Associazione Le Muse” Via San Giuseppe 19 – 89129 RC oppure consegnandolo brevi manu presso la sede Muse tutti i mercoledì dalle ore 18 alle ore 20 allegando una scheda con Titolo, Autore ed un breve accenno sull’idea/progetto dell’opera e motivo dell’ispirazione. La consegna deve avvenire entro mercoledì 19 marzo. Concorso: I Segnalibro verranno esposti presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia 2025. Domenica 23 marzo, in occasione di un incontro culturale, le opere saranno giudicate, dopo una presentazione critica, dal pubblico in sala. Il pubblico presente riceverà una scheda con tutti i codici dei Segnalibri presentati e potrà esprimere una sola preferenza, attribuendo una votazione da 5 a 10. A fine serata verranno consegnati 3 Premi di questa prima rassegna. Dichiarazione e Accettazione: I partecipanti alla mostra collettiva dichiarano l’esclusività dell’opera presentata, con riguardo sia al diritto di autore sia al diritto di sfruttamento economico e, pertanto, non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa. Gli organizzatori sono, quindi, esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell’opera stessa. L’artista dichiara, inoltre, di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere e della documentazione rilasciate che serviranno per pubblicizzare tutti gli eventi connessi all’iniziativa. L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente Regolamento e di accettarlo in tutti i suoi punti. L’Associazione “Le Muse” sarà libera di riprodurre le opere partecipanti per la pubblicazione/promozione degli artisti in mostra e per la collettiva sui social e/o locandine. Autorizzazione al trattamento dei dati personali: L’Artista autorizza espressamente l’Associazione Le Muse, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali dell’artista partecipante ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

