La Nino Romano fa suo il derby e non molla la corsa Playoff

La Nino Romano fa sul serio e l’ASD Volley ’96 ne fa le spese. Man mano che si avvicinano le 18:30, ora del fischio d’inizio, il PalaTukory si riempie fino quasi a tracimare: non un posto libero tra gli spalti e pieni anche gli spazi per potersi godere lo spettacolo in piedi, la musica fa da colonna sonora al riscaldamento delle due formazioni e, tra i tifosi, cominciano a far capolino tamburi e trombette; l’atmosfera è bellissima, si attende solamente l’inizio della gara per godersi quello che, alla vigilia, è stato considerato come un derby vibrante ed equilibrato.

Allo scoccare delle 18:30 il primo arbitro, il Sig. Leonardi, autorizza Stefania Fleres ad eseguire il primo servizio… e saranno 9 consecutivi, ma andiamo per ordine.

La Nino Romano si presenta con le assenze delle lunghe degenti Sofia Cucinotta e Rossella Motta ma recupera Ilenia Vallefuoco e Chiara Formica, il secondo libero è ancora la piccola Greta Schepis (13 anni); nell’ASD Volley ’96, rispetto all’andata, assente il libero Piera Vitale e Barbera Alessia, per il resto sestetti titolari confermati: per le RomaNine scendono in campo Fleres S. e Musicò in diagonale opposta, Maccotta e Bertè schiacciatrici ed al centro Puglisi e la sorpresa Impellizzeri che sostituisce Pino reduce da un’assenza di una settimana dagli allenamenti. Il libero è sempre la capitano Giorgia Cuzzocrea.

Mr. Salmeri propone Irrera e Salmeri nella diagonale opposta, Regalbuto e Fernandez schiacciatrici, Tassone e La Spada al centro, Sara Biancofiore occupa la casella del libero.

Pronti, via e la squadra ospite si trova in vantaggio 9-0 grazie a Stefania Fleres che, dalla linea dei 9 metri, sfodera una serie di servizi che fa saltare il pacchetto ricettivo dell’As Volley, ma anche dalla sorprendente prestazione di Impellizzeri che, nell’insolito ruolo di centrale, riesce a bloccare a muro la La Spada e a sfoderare anche ottimi attacchi in primo tempo. L’As Volley, in questo contesto, non riesce ad imbastire alcuna reazione ed il proseguo del parziale è una pura formalità, le ragazze dello “Scarabeo” non riescono ad uscire dal buco nel quale la palleggiatrice rossoblù le ha fatte cadere con le battute iniziali e la Romano, a parte qualche piccolo errore dovuto ad estrema sicurezza, non permette alle avversarie di rialzare la testa. Alla fine, come nelle migliori sceneggiature, è sempre un servizio della Fleres a scrivere la parola “Fine” sul set con il risultato di 25-14.

Nel secondo gioco nessuno si aspetta che l’As Volley continui con l’atteggiamento quasi dimesso del primo ed infatti ci si rende subito conto che quella squadra ha lasciato il posto ad una formazione molto più concentrata e concreta. Tassone alla battuta mette subito sotto pressione Cuzzocrea & co. le quali cominciano a sbagliare qualcosa di troppo sotto i colpi della Fernandez e della stessa Tassone che si ritrova anche in attacco. Il set va avanti punto a punto ma sempre con le padroni di casa avanti e la Romano ad inseguire e quando si arriva al 22-19 per le Volleyne, si comincia a pensare che il pareggio sia vicino ma ancora una volta è il servizio a dare una grossa mano alle rossoblù e questa volta è Alice Impellizzeri a mettere a ferro e fuoco la ricezione della squadra di Salmeri. La Romano recupera e si va ai vantaggi fino a quando Mr. Maccotta fa entrare al servizio De Luca sul risultato di 24-25, ace e secondo set ancora alle RomaNine.

L’As Volley subisce il colpo e nel terzo parziale appare demotivata e scoraggiata mentre la squadra ospite continua a forzare al servizio e ritrova la sua canonica organizzazione di gioco che era in parte mancata nel parziale precedente. Di questa situazione ne fa le spese Fernandez che viene fatta accomodare in panchina dopo aver subito un ace. Al suo posto rientra la Regalbuto ma niente può fermare l’emorragia di errori ed il 3-0 finale si concretizza quando Puglisi mette a terra la veloce del 16-25.

A fine gara un soddisfatto Mauro Maccotta fa i complimenti alle sue ragazze ed in particolare ad Alice Impellizzeri: “un 3-0 difficile ma meritato, giocato tatticamente bene. Le ragazze sono state brave ad interpretare la partita ed a sfruttare alcune caratteristiche delle avversarie. Vorrei sottolineare la prestazione di Alice Impellizzeri, la quale si è sacrificata in un ruolo non suo, giocando molto bene“.

Anche Claudia Puglisi non nasconde la sua contentezza: “Primo set tutto liscio mentre nel secondo hanno tirato fuori quell’agonismo che ci aspettavamo ma, per fortuna, siamo riuscite a bilanciare la situazione. Abbiamo studiato bene le avversarie, specialmente il loro reparto centrale, e siamo riuscite a portare in campo il frutto di questi allenamenti“.

Tabellino ASD Volley ’96 – Pol Nino Romano 0-3

Parziali set: 14-25, 24-26, 16-25

Durata Set: 23’ 33’ 23

Muri: 1-6

Ace: 2-10

ASD Volley ’96: Tassone 10, Irrera 0, Salmeri 5, La Spada 4, Regalbuto 3, Fernandez 6, Cicciari ne, Oliva 0, Handraj 1, Biancofiore (L) 0, Giuffrida ne

Nino Romano: Fleres S. 3, Bertè 11, Pino 0, Musicò 9, Maccotta 18, Puglisi 12, De Luca 1, Cuzzocrea (L) 0, Prizzi ne, Fleres F. ne, Formica ne, Impellizzeri 6, Vallefuoco ne, Schepis (L) ne.

