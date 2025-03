La Juventus abbatte il fortino del Verona: la rincorsa è da Scudetto? | CLASSIFICA

StrettoWeb

La Juventus ritorna prepotentemente in lotta per lo Scudetto? È questa la domanda che accompagna il posticipo del lunedì sera che chiude la 27ª Giornata di Serie A. I bianconeri battono 2-0 il Verona e inanellano il 5° successo consecutivo in campionato, striscia di partite in cui i ragazzi di Thiago Motta hanno messo a segno 10 gol subendone appena 2. Numeri importanti che confermano la solidità, soprattutto del reparto arretrato che attualmente è il migliore del campionato in termini di gol subiti, pur senza Bremer (infortunato di lungo corso).

La gara di questa sera sembrava la classica da ‘pareggite’: tante, troppe occasioni sprecate con un Montipò formato Nazionale a dire spesso di no anche con i piedi. Gol annullato a McKennie per fallo e a Suslov per fuorigioco (gol dell’anno probabilmente), sarebbe stata una beffa aver subito lo 0-1 nell’unica vera occasione degli scaligeri.

Il Verona, seppur timido davanti, in difesa regge bene fino al 73′ quando la conclusione a rimorchio di Thuram finalmente abbatte le resistenze degli ospiti. Nel finale Koopmeiners segna il gol del 2-0 che chiude i conti e che forse potrebbe anche ‘stappare’ la sua stagione. La Juventus scavalca la Lazio al quarto posto e sale a -6 dall’Inter capolista che ha vinto solo 2 delle ultime 5 giocate. Davanti l’Atalanta a +3 fatica a fare un filotto di successi, il Napoli a +5 ha raccolto 4 punti in 5 partite. Lo ripetiamo: Juventus ritorna prepotentemente in lotta per lo Scudetto?

Risultati 27ª Giornata Serie A

Venerdì 28 febbraio

Ore 20.45

Fiorentina-Lecce 1-0

Sabato 1 marzo

Ore 15.00

Atalanta-Venezia 0-0

Ore 18.00

Napoli-Inter 1-1

Ore 20.45

Udinese-Parma 1-0

Domenica 2 marzo

Ore 12.30

Monza-Torino 0-2

Ore 15.00

Bologna-Cagliari 2-1

Genoa-Empoli 1-1

Ore 18.00

Roma-Como 2-1

Ore 20.45

Milan-Lazio 1-2

Lunedì 3 marzo

Ore 20.45

Juventus-Verona 2-0

Classifica Serie A

Inter 58 Napoli 57 Atalanta 55 Lazio 52 Lazio 50 Bologna 47 Fiorentina 45 Roma 43 Milan 41 Udinese 39 Torino 34 Genoa 31 Como 28 Verona 26 Cagliari 25 Lecce 25 Parma 23 Empoli 22 Venezia 18 Monza 14

Programma 28ª Giornata Serie A

Venerdì 7 marzo

Ore 20:45

Cagliari-Genoa

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Como-Venezia

Parma-Torino

Ore 18:00

Lecce-Milan

Ore 20:45

Inter-Monza

Domenica 9 marzo

Ore 12:30

Verona-Bologna

Ore 15:00

Napoli-Fiorentina

Ore 18:00

Empoli-Roma

Ore 20:45

Juventus-Atalanta

Lunedì 10 marzo

Ore 20:45

Lazio-Udinese

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.