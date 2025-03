Intitolata a Vladimiro Sacco la sede Spi Cgil Calabria di Lamezia Terme

StrettoWeb

È stata intitolata al sindacalista Vladimiro Sacco, già Segretario Generale dello Spi Cgil Calabria, la sede regionale del Sindacato Pensionati (Spi) Cgil Calabria, sita a Lamezia Terme. All’iniziativa hanno preso parte il Segretario Generale Spi Cgil Calabria Carmelo Gullì, il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta e la Segretaria Spi Cgil Nazionale Claudia Carlino, oltre che i familiari, i compagni e le compagne.

“Ha gestito alcune delle categorie più difficili del sindacato – ha ricordato Gullì – e ha sempre lasciato il segno. A Vladimiro dobbiamo riconoscere passione, impegno e competenza. È con lui, tra l’altro, che nasce quel percorso che porterà alla legge sull’invecchiamento attivo. Una legge per la quale ci battiamo tutt’ora affinché sia esigibile”.

Poi il ricordo della Segretaria Spi Nazionale Claudia Carlino che con Sacco ha lavorato fianco a fianco: “Un vero antifascista che lavorava guardando al futuro anticipando quei temi su cui ci saremmo ritrovati a lavorare anni dopo”.

“Tante le tematiche che Valdimiro ci ha lasciato in eredità con il dovere di portarle a termine – ha aggiunto il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta – ma, soprattutto, ci ha lasciato un modus operandi: alla protesta bisogna sempre affiancare una proposta”.

Commossi i familiari ai quali lo Spi Cgil ha consegnato una targa. “Vladimiro amava porsi da protagonista nelle lotte sindacali, senza mai sottrarsi alle sue responsabilità, al dovere di rispondere in modo chiaro e competente ai bisogni individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, e di chiunque si rivolgesse a lui per un chiarimento normativo o altro. Abbiamo vissuto in famiglia ogni momento del suo impegno sindacale in Cgil, in un’atmosfera talvolta tanto onerosa per la sua partecipazione attiva, appassionata. Ogni sua azione era rivolta al bene comune e al superamento delle difficoltà delle persone che incontrava, che ne sapevano riconoscere l’elevata competenza professionale, vertenziale e umana”.

Dedicate a Vladimiro Sacco due opere dell’artista Enzo Franco già autore dei murali della sede Cgil di Riace. Le due tele vanno a valorizzare il tavolo utilizzato per le riunioni, le assemblee e i corsi. La sede dello Spi Cgil Calabria, acquistata proprio durante il mandato di Sacco, è utilizzata da tutte le categorie Cgil dell’intera regione in quanto in posizione baricentrica e dotata delle attrezzature necessarie per agevolare la formazione in presenza e a distanza.

