Grande successo per l’escursione alle Rocche di Prastarà | FOTO

Grande successo per l’escursione alle Rocche di Prastarà svoltasi domenica 23 marzo. L’iniziativa è stata promossa dal gruppo Kalabria Experience nell’ambito delle esperienze programmate per l’anno 2025. Questa tappa alle Rocche di Prastarà, verrà ricordata come la giornata delle quattro stagioni! Infatti gli escursionisti partecipanti si sono dati appuntamento a Masella di Montebello Ionico, dove ad attenderli sul sagrato della chiesa parrocchiale Santi Cosma e Damiano c’era il parroco Don Giovanni Zampaglione il quale dopo aver posto il benvenuto ha benedetto i presenti.

Il gruppo é poi partito alla volta delle Rocche di Prastarà attraverso l’abitato di Masella accompagnati dal vento impetuoso dal cielo plumbeo che poi nella metà mattinata giornata ha lasciato spazio al sole, al cielo azzurro, ai colori dei prati in fiore e ai profumi della vegetazione tipica di macchia mediterranea che in questo periodo caratterizzano il territorio.

L’arrivo alle Rocche di Prastarà ha permesso a tutti di godere della bellezza di questo luogo intriso di storia e di spiritualità anche legata a Sant’Elia che qui decise di trascorrervi un periodo di ritiro fra questi anfratti naturali, nel suo cultura e anche vicende vicissitudini legate alla cinematografia italiana è stato il signor Mimmo Pellicanò ad accompagnarci alla scoperta degli aneddoti del film degli anni cinquanta di Piero Germi “La taverna di tacca del lupo” girato proprio in questo set naturale.

L’esplorazione anche della geosito delle Rocche di presterà ha permesso a tutti di godere della bellezza e la complessità geologica di questo sito tra i più belli del territorio reggino.

La giornata è poi proseguita attraverso i campi in fiore verso il famoso “Castelletto” accolti dal suo proprietario e dall’Associazione Vincenzo Luca Romeo che ha deliziato i presenti con una ricca degustazione di prodotti tipici del luogo fra cui le poco conosciute ma altrettanto buone “guastelle” vero piatto tipico del comprensorio di Montebello Ionico, oltre che salumi, formaggi, pane fatto in casa olio locale e dolci.

Al termine della quale il gruppo di escursionisti ha fatto rientro a Masella, dove è stato lo stesso Don Giovanni Zampaglione ad accogliere i presenti con una merenda di dolci tipici.

“Torniamo spesso a Prastarà, non solo per la genuinità dei suoi prodotti tipici, ma per l’accoglienza della comunità di Masella, che dimostra ancora una volta come la filoxenìa sia ancora insita e radicata nella cultura locale. Questo ci spinge a dare importanza non solo al nostro progetto di valorizzazione dei territori, ma anche al valore che vuole trasmettere il nostro progetto partito ben otto anni fa e che si é posto son da subito l’obiettivo di creare sinergie con i territori e le comunità locali, cercando di valorizzare e coinvolgere le realtà associative che lavorano e si spendono quotidianamente per promuovere e valorizzare il proprio territorio“, dichiarano i rappresentanti dell’associazione.

