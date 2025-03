Brancaleone e Bruzzano brillano nella Giornata Nazionale del Paesaggio 2025

StrettoWeb

La Giornata Nazionale del Paesaggio 2025 ha visto Brancaleone e Bruzzano Zeffirio al centro della scena, con un ricco programma di eventi che hanno celebrato la bellezza e la storia del territorio. L’edizione di quest’anno ha attirato un pubblico numeroso, confermando il potenziale dei Comuni della Valle degli Armeni come area di riferimento per la valorizzazione del paesaggio e delle culture locali.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare i luoghi iconici di Brancaleone, tra cui il borgo antico di Brancaleone Vetus e i luoghi legati al confino di Cesare Pavese con la visita alla storica dimora del Confino e l’antico sito di Rocca Armenia con il suo bellissimo Arco dei Principi, testimonianza di arte e architettura seicentesca tra le più belle del territorio reggino. Le visite guidate hanno offerto un viaggio emozionante ed emozionale attraverso la storia e le tradizioni del territorio, con un focus particolare sulla tutela e la valorizzazione del paesaggio. Hanno Partecipato i Funzionari della Soprintendenza ABAP per la città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa che la stessa Soprintendenza ha voluto Patrocinare le due giornate insieme ai Comuni di Brancaleone con l’Assessore all’ambiente Melissa Vitale e Bruzzano Zeffirio. Le attività sono state progettate per essere inclusive, garantendo la partecipazione di persone con disabilità.

Un week-end quello del 15 e 16 marzo coordinato e diretto dalle Associazioni: Calabria Condivisa, Pro Loco di Brancaleone, Pro Loco di Bruzzano Zeffirio, Kalabria Experience, Ferrovie in Calabria, FIDAPA distretto sud-ovest Brancaleone, Saved Marve, Comunità Armena Calabria presenti con i suoi delegati e rappresentanti che hanno partecipato con grande entusiasmo e uniti da un unico denominatore comune “La Cultura”.

Un Successo di Partecipazione

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con visitatori provenienti da tutta la regione e oltre. La Pro Loco di Brancaleone, insieme alle associazioni partner, ha svolto un lavoro eccezionale e determinante nell’organizzazione, creando un’atmosfera accogliente e coinvolgente che ha creato ottime sinergie fra pubblico e privato.

Durante la prima giornata di Sabato 15 Marzo è stato registrata la prima corsa Brancaleone Marina – Brancaleone Superiore attivata dall’Azienda dei Trasporti Federico S.P.A., che aprirà le porte ad un nuovo servizio di collegamento tra il centro costiero e il borgo antico di Brancaleone Vetus con le iniziative promosse nel prossimo futuro, si avrà così l’opportunità di usufruire di questo ulteriore e comodo servizio. Durante la manifestazione è stata inaugurata una tabella di Benvenuto presso il borgo di Brancaleone Vetus legata al contest dell’anno scorso con l’annuncio di altre ulteriori iniziative su cui la pro loco di Brancaleone è impegnata e sta per attuare per migliorare la fruibilità dell’antico sito urbano.

Un Messaggio di Speranza e Sostenibilità

La Giornata Nazionale del Paesaggio 2025 a Brancaleone e Bruzzano hanno lanciato un messaggio forte sull’importanza di preservare il patrimonio naturale e culturale di questo territorio, celebrando la bellezza paesaggistica e invitando tutti a prendersene cura per le generazioni future.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.