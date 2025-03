“Generazione AI”, al “Piria” il convegno su Intelligenza Artificiale, scuola e lavoro | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Intelligenza Artificiale, apprendimento scolastico e didattica. Questi i temi dell’incontro “Generazione AI” ospitato in data odierna presso l’Istituto Tecnico Economico “Piria – Ferraris/Da Empoli” di Reggio Calabria e promosso dall’associazione TGWEBAI (www.tgwebai.it) in collaborazione con Sied IT, Mondotouch e il supporto di esperti Microsoft. Focus sulle nuove tecnologie digitali e sull’importanza dell’AI come strumento didattico, sottolineando il valore della digitalizzazione nel sistema educativo.

Il dirigente Galletta: “incontro fondamentale per insegnare ai ragazzi lati positivi e limiti dell’IA”

Il dirigente dell'”ITE Piria-Ferraris/Da Empoli“, Anna Rita Galletta ha dichiarato a StrettoWeb: “l’intelligenza artificiale rappresenta una delle tematiche più importanti e moderne, elemento di discussione fondamentale per i ragazzi. Siamo voluti entrare nel mondo dell’intelligenza artificiale grazie alla disponibilità dei relatori, in modo tale che i nostri alunni possano trovare risposta a degli interrogativi e possano capire le risorse positive dell’Intelligenza Artificiale che rappresenta un nuovo modo di pensare, comprendendone i limiti e le problematiche“.

Riccardo Tripepi: “aiutare i ragazzi a sfruttare IA per inserirsi nel mondo del lavoro”

Riccardo Tripepi, presidente dell’associazione TGWEBAI, ha dichiarato a StrettoWeb: “un progetto interessante che stiamo curando come associazione TGWEBAI, nata a Reggio Calabria per occuparsi dei temi legati all’IA, la sfida del futuro per le nuove generazioni e per chi si approccia al mondo delle professioni. L’approccio con le scuole e fondamentale: le nuove generazioni devono acquisire le competenze e gli strumenti fondamentali anche per potersi difendere dai rischi legati al progresso tecnologico e le competenze per riuscire a inserirsi nel mondo del lavoro e sfruttare l’IA come strumento di crescita. Crescita che deve essere anche del territorio per superare il gap tecnologico che ci tiene lontani, come Calabria e Reggio Calabria, da realtà più produttive“.

Beniamino Azzarà: “cambiamento epocale nelle professioni del futuro”

Beniamino Azzarà, CEO di Sied IT, ha dichiarato ai nostri microfoni: “stiamo vivendo un cambiamento epocale in questo periodo, si faranno sempre più avanti delle professioni legate al mondo dell’IA e della cybersecurity. Tutto quello che riguarda il machine learning, il data enginering, l’analisi, sarà utile in professioni che i ragazzi che oggi assistono al convegno potranno ricercare. Fondamentali le competenze che devono essere trasversali. L’IA ha i suoi pregi e i suoi difetti, va utilizzata rispettando la libertà degli altri, l’informazione, i dati a disposizione“.

