Al via Gener-Azione #Pari, progetto formativo del CPO degli Avvocati di Palmi

Grande partecipazione ed entusiasmo per i primi incontri del progetto “Gener-Azione #Pari” che si sono svolti nei giorni 1 e 8 marzo nell’Aula Magna della scuola media Tito Minniti di Palmi. L’evento formativo, ideato e fortemente voluto dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e il patrocinio del Comune di Palmi, è dedicato alla promozione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Promozione che si snoda attraverso un percorso di cinque incontri frontali che si svilupperanno tutti i sabati di marzo con gli alunni delle seconde classi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi palmesi “San Francesco” e “De Zerbi Milone”, seguiti da due incontri con le famiglie degli studenti e da un evento finale dal titolo “La Costituzione fa crescere: prospettive per una GenerAzione Pari”, a cui parteciperanno l’Avv. Angelo Rossi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, il Dr. Salvatore Celi, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palmi, la Prof.ssa Anna Teresa Currà e il Prof. Ferdinando Rotolo, dirigenti degli Istituti Comprensivi “De Zerbi-Milone” e “San Francesco” di Palmi.

L’iniziativa nasce dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Consiglio Nazionale Forense con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della Costituzione Italiana e dei valori di convivenza civile di cui essa è portatrice.

I rappresentanti del CPO, attraverso un lavoro sinergico con il Comitato Tecnico Scientifico costituito ad hoc lo scorso giugno e composto dalla Dr.ssa Maria Grazia Carnevale, psicologa della Unità Multidisciplinare della ASP di Reggio Calabria Palmi, dalla Dr.ssa Anna Curcuruto, esperta in Reati Telematici e Social Media, e dal Dr. Roberto Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, e con le referenti insegnanti degli Istituti Comprensivi Prof.ssa Silvia Ferraiolo e Prof.ssa Flora Salerno, sulla base degli elaborati interattivi svolti dalle classi coinvolte nel progetto, porranno riflessioni su come la cultura della legalità migliori la convivenza tra le persone e la partecipazione democratica alla vita della comunità in cui vivono.

Durante il primo incontro, il Dr. Roberto Di Palma dialogando con i ragazzi dell’Istituto Tito Minniti ha offerto agli studenti, partendo dalla riflessione sulla parabola dei talenti, una importante occasione per comprendere il valore del lavoro, che non è solo uno strumento di crescita personale, ma anche un atto di responsabilità e un’opportunità per servire la società con umiltà e spirito di solidarietà. Di seguito, la psicologa Dr.ssa Maria Grazia Carnevale si è confrontata con i ragazzi sul rapporto tra regole e libertà, partendo dalle dinamiche relazionali vissute nel loro quotidiano.

Il secondo incontro, l’8 marzo, si è concentrato sui principi di libertà e uguaglianza dettati dall’art. 3 della Costituzione, affrontati dal Dr. Di Palma con l’accento sui muri invisibili che ancora limitano i diritti delle donne, ed è proseguito con le riflessioni sull’art. 1, guidate dalla Dr.ssa Carnevale con il coinvolgimento attivo dei ragazzi, sul rapporto tra democrazia, diritti e doveri.

Gli studenti hanno interagito con grande spontaneità e naturalezza, diventando i principali protagonisti di una stimolante fase di apprendimento e di crescita. I prossimi tre incontri, previsti a partire da sabato 15 marzo, si terranno presso l’I.C. De Zerbi-Milone.

Ancora una volta il CPO di Palmi, composto dagli Avvocati Antonio Biondo, Flavia Maisano, Lea Sprizzi, Mariairene Negrini, Renato Vigna, Giuseppe Saletta, Mariano Parisi, Vladimir Solano, guidati dalla presidente Avv.ta Clara Tripodi, si è distinto per aver dato, attraverso un percorso di crescita e di sensibilizzazione, un importante contributo affinché i ragazzi possano essere un domani cittadini informati e consapevoli.

