Calcio a 5, Futura: Simone Minnella operato con successo

La Polisportiva Futura annuncia che “Simone Minnella è stato operato con successo, grazie alla professionalità e alla competenza del dottor Vincenzo Calafiore. L’intervento è andato nel migliore dei modi, e ora Simone è in fase di recupero. Minnella, calcettista imprescindibile nello scacchiere giallo-blu dovrà adesso proseguire il cammino con il processo di riabilitazione”.

“Purtroppo, questa non è stata un’annata fortunata sotto questo aspetto, ma come sempre, la Futura non si arrende ed è consapevole che neanche Simone lo farà. Il gruppo squadra, la dirigenza e tutto il mondo dei tifosi giallo-blu annunciano vicinanza in questo momento sicuri di rivederti sul campo, dove hai sempre regalato emozioni indimenticabili, illuminando con giocate d’alta scuola il Palattinà”, si conclude la nota del club reggino di Futsal.

