Fratelli d’Italia Gioia Tauro visita la caserma dei Vigili del Fuoco

In occasione dell’anniversario della nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il circolo Fratelli d’Italia Gioia Tauro ha visitato la caserma dei Vigili del Fuoco di Gioia Tauro, un momento di grande valore per conoscere da vicino il lavoro straordinario svolto quotidianamente da questi uomini e donne al servizio della comunità. “A dimostrarci sin da subito grande disponibilità e gentilezza è stato il Comandante Provinciale Antonino Casella, che ha accolto con favore la nostra visita. Siamo stati ricevuti dall’Ing. Francesco Impallari e dal Nucleo Portuale composto da Domenico Rotolo, Giuseppe De Giovanni, Pasquale Costa e Angelo Barillà, che ci hanno illustrato il loro lavoro e le sfide quotidiane che affrontano nel garantire la sicurezza del territorio”, lo afferma il circolo Fratelli d’Italia Gioia Tauro.

Durante la visita, il personale ha illustrato il funzionamento delle attrezzature e dei mezzi di servizio, strumenti essenziali per affrontare incendi, emergenze e interventi di soccorso.

“Da 86 anni in prima linea, sempre pronti a rischiare la vita per quella degli altri. Coraggio, sacrificio e dedizione: valori che rendono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un orgoglio per l’Italia”, ha dichiarato il Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia Gioia Tauro, Antonino Papalia.

Un aspetto fondamentale emerso durante la visita è la specializzazione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Gioia Tauro, che è prettamente navale, un elemento strategico per la sicurezza del territorio e del porto. Grazie alla loro preparazione, questi professionisti garantiscono interventi tempestivi ed efficaci anche in ambito marittimo, contribuendo alla tutela di una delle infrastrutture più importanti d’Italia.

Per esprimere gratitudine verso il loro impegno, Fratelli d’Italia Gioia Tauro ha donato un omaggio floreale al Corpo dei Vigili del Fuoco, successivamente deposto ai piedi della statua di Santa Barbara, patrona del Corpo. Un gesto simbolico per onorare il loro sacrificio e la loro dedizione.

“Legalità e sicurezza sono punti cardinali del nostro agire politico. Stare al fianco delle Forze dell’Ordine è un dovere morale: dobbiamo sostenerle, riconoscere il loro valore e difendere il loro operato”, ha aggiunto Antonino Papalia.

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un percorso più ampio che Fratelli d’Italia Gioia Tauro porterà avanti con azioni concrete a sostegno delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio. L’obiettivo è valorizzare il loro lavoro e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del loro ruolo nella società.

