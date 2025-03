“Fiumara del Gallico, una bomba idrogeologica”. Degrado a Villa San Giuseppe: “nessuna risposta ai problemi segnalati”

StrettoWeb

“Si dice che un silenzio possa essere assordante, ma una nuova ricerca dimostra che, a prescindere da quanto imbarazzo possa destare l’assenza di parole, il silenzio è veramente qualcosa che possiamo udire, nonostante sia, per definizione, l’assenza di rumore. E’ quello che succede ai cittadini di Villa San Giuseppe che da tempo segnalano alle Istituzioni due temi molto importanti ma non ricevono nessuna risposta”.

Stato di criticità della rete idrica

“Da molti anni oramai la situazione è divenuta insostenibile. Quasi ogni Via della Frazione di Villa San Giuseppe è quotidianamente interessata da perdite alla rete idrica pubblica. Nonostante interventi manutentori (tamponi) le tubazioni, oramai vetuste ed obsolete, continuano a “perdere” anche dopo tali interventi, creando non solo uno stato di degrado, ma molto spesso situazione di pericolo per la pubblica incolumità in quanto si creano delle vere voragini sulle arterie stradali oltre, ovviamente, ad un’elevata dispersione di acqua pubblica”.

Stato di pericolo della Fiumara del Gallico

“Oggi il tratto fluviale, compreso tra il Comune di Calanna e le Frazioni di Gallico e Villa San Giuseppe, nel Comune di Reggio Calabria, si trova in uno stato di particolare degrado a causa dell’assenza di manutenzione sia per quanto riguarda gli argini di contenimento sia, soprattutto, per l’assenza da anni di bonifica dei greti e del letto. In particolare la Fiumara è ormai invasa da un vero e proprio “bosco di canne”, di arbusti e piante varie, rappresentando, in caso di piogge, potenziale pericolo poiché potrà tranquillamente tracimare, causando allagamenti alla strada adiacente SSV – Gallico/Gambarie ed ai numerosi insediamenti agricoli della Vallata che rappresentano fondamentale fonte di reddito, ed alle abitazioni ivi presenti.

Nello spirito di dovere collaborativo che contraddistingue il rapporto tra Associazioni locali e le Istituzioni competenti, continuiamo a segnalare queste due gravi situazioni di pericolo al Presidente della Regione Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Reggio, al Comando Carabinieri Forestali, al Comando Polizia Municipale, al Delegato ai problemi idrici ed al Presidente della 3^ Commissione della città dello Stretto”, evidenzia Angelo Siclari, Presidente dell’Associazione “Amici di Villa San Giuseppe” chiedendo interventi.

“Ad oggi da parte loro nessuna risposta, nessun interessamento, il nulla. Quel nulla che diventa “silenzio assordante”, che mortifica i cittadini, i quali non meritano la mancanza di risposta da chi è demandato alla gestione della “cosa pubblica”. La nostra Associazione nasce con l’obbiettivo primario di dare una svolta al nostro Paese – continua Siclari – ed è fortemente sensibile ad una politica di stretta sinergia con le Istituzioni in quanto solo attraverso una fattiva collaborazione tra pubblico e privato i nostri territori potranno evitare il declino.

A volte però mi chiedo – continua Angelo Siclari – a cosa servono le Associazioni, le aggregazioni di cittadini se poi quella sinergia con le Istituzioni viene a mancare, se le segnalazioni non vengono considerate? Noi creiamo diversi eventi sul nostro territorio ma, a mio parere, non sono la priorità. Occorre, in primis, preparare il territorio attraverso interventi di risoluzione dei problemi, che abbiano come priorità il decoro e la cura del contesto urbano. Abbiamo segnalato due gravi situazioni di pericolo, ci auguriamo che non restino “silenzio assordante” conclude Angelo Siclari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.