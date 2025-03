Ex LSU LPU Calabria in piazza: “basta promesse, vogliamo risposte”

StrettoWeb

“Ancora una volta, gli ex LSU e LPU della Calabria sono costretti a scendere in piazza. Dopo diverse richieste ufficiali di incontro inviate al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Persino l’impegno preso pubblicamente lo scorso gennaio dallo stesso Occhiuto in una trasmissione televisiva calabrese, in cui dichiarava la volontà di incontrare l’USB, è rimasto lettera morta. Nessun contatto, nessuna convocazione“. È quanto si legge in una nota stampa trasmessa da USB.

“Per questo siamo di nuovo costretti a mobilitarci con un presidio sotto la Cittadella regionale per difendere la dignità di questi lavoratori, molti dei quali ancora impiegati con contratti part time nonostante le esigenze di fabbisogno di personale nei nostri comuni.

Lavoratori che per oltre 20 anni hanno garantito servizi essenziali senza che venissero riconosciuti i contributi pensionistici. Ora, mentre vanno in pensione, si ritrovano con assegni da fame, indegni per chi ha lavorato una vita intera. È una vergogna! Non accettiamo questa situazione! La politica deve assumersi le proprie responsabilità , portare tutti i contratti a tempo pieno e riconoscere a questi lavoratori tutti gli anni trascorsi come LSU e LPU.

Invitiamo tutti a partecipare alla manifestazione che si terrà venerdì 7 marzo alle ore 10:30 davanti alla Cittadella regionale. Chiediamo ai sindaci di stare al fianco dei loro dipendenti in questa battaglia per il riconoscimento dei diritti, della dignità lavorativa e contributiva. USB sarà in piazza per difendere questi lavoratori. Non ci fermeremo!“, conclude Unione Sindacale di Base.

