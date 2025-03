Eurocup, il coach di Parigi: “a Reggio livello alto, portiamo qualcosa in Francia”

StrettoWeb

La Reggio Bic stacca il pass per la Final 8 di Eurocup e strappa applausi dalle squadre ospiti. Per ultimo, il coach di Parigi, Tagmi Lahcene, che ai microfoni di StrettoWeb, dopo sconfitta subita contro i reggini ha prima commentato così la gara: “non abbiamo grandi chance di giocare ad alti livelli, il livello dei nostri giocatori non è molto tecnico, soprattutto nel tiro da fuori. In generale speriamo di poter avere alcuni giocatori di più alto livello in vista per la prossima Eurocup“.

Successivamente, in merito all’organizzazione del PalaCalafiore, il coach francese ha dichiarato: “sono stato molto contento quando ho visto le squadre giocare a questo livello. La Bic è la squadra che rappresenta questa Regione. L’organizzazione è stata importante in tante cose per tanti giocatori. Abbiamo avuto tanti giocatori cosmopoliti: thailandesi, brasiliani, francesi. Avete un grande team e una grande organizzazione. Ci piace condividere il basket italiano. Quando vedo questo livello sono molto contento perchè nel futuro speriamo di poter portare quello che abbiamo visto qui nelle squadre del nostro paese“

