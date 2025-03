Ennesima morte sul lavoro in Calabria, Giuseppe Lavia (CISL): “fermiamo la scia di sangue”

StrettoWeb

“Ennesimo incidente mortale sul lavoro a Lamezia Terme“, scrive in una nota il Segretario Generale della CISL calabrese, Giuseppe Lavia. “La vita di un operaio, Roberto Falbo, spezzata, una famiglia e una comunità affrante dal dolore, alle quali esprimiamo cordoglio e vicinanza. Una Calabria da “zona rossa” in termini di sicurezza, con un numero di incidenti mortali sul lavoro in crescita rispetto all’anno precedente. Occorre fermare questa scia di sangue. È un dovere morale. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella restano in primo piano”. “La sicurezza non è un costo, né tantomeno un lusso: ma un dovere cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona”. Occorre l’impegno di tutti perché si affermi la cultura della prevenzione. Esprimiamo, dunque, vicinanza al dolore della famiglia e insieme rabbia e indignazione per una situazione intollerabile. Urgono – conclude il Segretario della Cisl Calabria – azioni decise sul potenziamento dei controlli e un coordinamento efficace delle attività degli Enti preposti e dei soggetti coinvolti“.

