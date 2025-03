Associazione “Donne in Prima Fila”, D’Aguì: “accendiamo un faro di luce e speranza!”

StrettoWeb

“La Giornata Internazionale della Donna, celebrata l’8 marzo, non è solo un giorno di commemorazione, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza del ruolo delle donne nella società. Come Presidente dell’Associazione ‘Donne in Prima Fila’, il mio impegno è quello di portare alla luce la realtà delle donne che vivono situazioni difficili: dalle donne maltrattate alle donne sole, fino a quelle in cerca di un nuovo percorso di vita e di reinserimento nel mondo del lavoro”. Lo dichiara Monica D’Aguì, Presidente dell’Associazione “Donne in Prima Fila” (afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri), da anni impegnata sul territorio di Reggio Calabria per promuovere attività a supporto delle donne in difficoltà.

“I dati sulla violenza di genere in Italia sono allarmanti. Secondo le statistiche, una percentuale significativa di donne ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita. Questo fenomeno non risparmia nessuna fascia d’età o contesto sociale, evidenziando la necessità di un intervento deciso e capillare” – ha proseguito Monica D’Aguì – “In Calabria, la situazione occupazionale femminile presenta criticità rilevanti. La disoccupazione tra le donne è superiore alla media nazionale, limitando le opportunità di indipendenza economica e personale. Questo scenario contribuisce ad alimentare situazioni di vulnerabilità e dipendenza, rendendo ancora più urgente l’adozione di politiche attive per l’inclusione lavorativa delle donne”.

“In un mondo, dunque, che troppo spesso relega la donna a un ruolo secondario, è fondamentale ricordare quanto essa sia essenziale per la società, la famiglia e la comunità. Troppe vivono in silenzio le loro difficoltà: dalla violenza domestica alla solitudine, finanche alla difficoltà di trovare un impiego che le valorizzi. La nostra associazione cerca di fare la sua parte, offrendo supporto psicologico, legale e pratico a tutte coloro che affrontano queste difficoltà. La nostra missione è quella di garantire a ogni donna una seconda possibilità, una via di riscatto che la aiuti a ritrovare la propria dignità e il proprio valore”, ha raccontato Monica D’Aguì.

“Il nostro impegno non si limita solo ad un aiuto pratico, ma è anche fortemente ispirato dai principi cristiani. La Bibbia ci insegna che la donna è chiamata ad essere amata come Cristo ama la Chiesa, un amore infinito, puro e senza condizioni. Non un amore di sottomissione, ma di rispetto, di cura e di protezione”. – ha continuato la Presidente – “In questo contesto, è essenziale sottolineare che, nella storia cristiana, furono le donne ad essere le prime testimoni della risurrezione di Cristo, recandosi al sepolcro e ricevendo il messaggio divino. Questo gesto non è solo un atto di coraggio, ma anche un richiamo al ruolo fondamentale che le donne hanno avuto e continuano ad avere nella nostra fede”.

“Purtroppo, ancora oggi, molte donne sono vittime di violenza, discriminazione e sfruttamento. È nostro dovere, come società e come cristiani, garantire loro un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso, dove possano sentirsi amate e valorizzate come esseri umani creati a immagine di Dio. Ogni donna ha un valore intrinseco che non può essere sminuito da pregiudizi, abusi o marginalizzazione. Ogni donna ha il diritto di essere ascoltata, compresa e supportata”.

“Nel nostro piccolo, ‘Donne in Prima Fila’ vuole offrire una speranza a tutte quelle donne che credono che la loro vita non possa più cambiare, ricordando loro che in Cristo c’è sempre la possibilità di una rinascita, di un cammino nuovo.” – ha concluso la Presidente Monica D’Aguì – “Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, invito ogni persona a riflettere su come possiamo essere tutti più vicini e solidali nei confronti delle donne, non solo l’8 marzo, ma ogni giorno dell’anno. Perché ogni donna merita di essere trattata con amore e dignità, così come Cristo ha amato la sua Chiesa”.

