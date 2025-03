Disturbi dell’alimentazione, l’Asp e il Comune di Messina organizzano un evento a Palazzo Zanca

StrettoWeb

L’anoressia, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata o “binge eating”, e le molte forme dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sono un problema di sanità pubblica e oggetto di attenzione sanitaria e sociale per la loro diffusione, per l’esordio sempre più precoce, per l’eziologia multifattoriale complessa e l’elevato tasso di mortalità. La Giornata del Fiocchetto Lilla nasce nel 2012 grazie all’iniziativa di un padre, Stefano Tavilla, che il 15 marzo 2011 perse sua figlia Giulia a soli 17 anni a causa della Bulimia Nervosa ed è stata ufficialmente indetta Giornata Nazionale dedicata ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2018.

In occasione della XIV Edizione del Fiocchetto Lilla l’U.O per la Diagnosi e Cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione “il Cerchio d’Oro” del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e il Comune di Messina hanno organizzato importanti eventi di sensibilizzazione, informazione e formazione.

Evento formativo

Domani 15 marzo si svolgerà l’evento formativo interaziendale dal titolo “Prassi e modelli operativi dell’assistenza ai soggetti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: il PDTA dell’ASP di Messina per la promozione di una rete di cura efficace” presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca dalle ore 8.30 alle ore 17.00, rivolto a tutti i professionisti dell’area sanitaria che si occupano di queste patologie. In questa data verrà illuminato il Municipio di Messina di colore Lilla per richiamare l’attenzione della cittadinanza sul tema dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Parteciperanno tra gli altri il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì e il sindaco di Messina Federico Basile.

Evento di informazione

Il 27 marzo avrà luogo invece l’evento di sensibilizzazione e informazione dal titolo “L’arte che cura l’Anima” presso il Palacultura Antonello dalle ore 9:00 alle ore 12:00, rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore della Città di Messina, ai Docenti ed ai Dirigenti Scolastici.Dal mese di febbraio al mese di aprile sono stati inoltre programmati numerosi eventi di prevenzione e informazione dedicati agli adolescenti grazie alla collaborazione dell’U.O. Cerchio d’Oro, l’U.O.C. di Psicologia e i Consultori Familiari dell’ASP di Messina e le Associazioni Sportive della città aderenti all’iniziativa. Nel territorio della Città Metropolitana sono stati organizzati dagli Ambulatori Sentinella del DSM ASP Messina dedicati Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione in collaborazione con gli enti locali, i seguenti eventi rivolti alla cittadinanza per sensibilizzare e informare sul tema. Il 23 marzo presso il parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto, “Per sempre Maggiore: la giornata degli Eroi … si colora di lilla” ore 9:00.

