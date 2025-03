“I culti di Rhegion nelle sue monete” e la devozione dei reggini verso le divinità: incontro al Museo

StrettoWeb

Il prossimo 21 marzo 2025, l’Associazione Amici del Museo e la sezione reggina dell’ANMIG organizzano una conferenza nella sala del Museo Nazionale di Reggio Calabria alle ore 17,00. Parlerà il professore Benedetto Carroccio, associato presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università della Calabria, uno dei più apprezzati numismatici calabresi. Tema della conversazione “I culti di Rhegion nelle sue monete”, argomento interessantissimo perché riguardante l’aspetto religioso della vita di Reggio magnogreca e romana.

Sarà certamente un momento fortemente evocativo perché si cercherà di dare un’idea dei culti praticati nella nostra città, utilizzando quelle magnifiche monete in cui sono ritratti mirabilmente Apollo e Diana, i Dioscuri (figli del dio) Castore e Polluce e tutta quella simbologia che parla della devozione dei reggini verso le divinità. Purtroppo non sappiamo dove fossero i templi a loro dedicati; forse l’unico è il ninfeo trovato da Paolo Orsi durante la costruzione del palazzo della Prefettura. Era un elegante edificio molto simile al cosiddetto tempio di Minerva Medica, ancora oggi ben presente all’imbocco di Termini, a Roma. Molto probabilmente era dedicato a Esculapio e a sua figlia Igea e sfruttava una polla di acqua sulfurea (proprio così: acqua sulfurea al centro della città!). Naturalmente la conferenza è aperta a tutta la cittadinanza perché si vuole offrire un’occasione per approfondire la conoscenza della storia della nostra città.

