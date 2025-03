Chiusura seminario di Reggio: “ancora Catanzaro. Storia ormai stucchevole, un furto con scasso”

StrettoWeb

“Un’ altra istituzione Reggina rischia di esserci sottratta. Un’ istituzione di rilievo assoluto, il Seminario. Come per tanti altri centri istituzionali il percorso è sempre lo stesso, a senso unico: Reggio-Catanzaro. È una storia oramai stucchevole, ripetitiva, a conferma che c’è gente che non si stanca di replicare sempre la solita scena, furto con scasso”. Così Nino Chiriaco, Componente Comitato popolare a difesa del Seminario.

“Si badi bene che la città di Catanzaro non c’entra affatto, mentre c’entrano solo interessi meschini dei soliti noti che hanno reso la Calabria un vuoto a perdere. Questa volta entra in ballo un’ istituzione di grande importanza, un autentico gioiello storico, architettonico, culturale e spirituale che depredato del suo solido contesto pluri-secolare si spegnerà a Reggio ma non rinascerà a Catanzaro. Complimenti vivissimi a chi ha contribuito a questa scelta, fermo restando che una riflessione va fatta non solo nell’ambito ecclesiale per la perdita di un centro propulsore di natura spirituale, ma anche in ambito civile e del potere amministrativo per la perdita secca sul piano culturale e civile di un bene di questa portata. P. S. Non penso che sia una bella notizia per i molti presbiteri valorosi che tanto devono al loro Seminario”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.